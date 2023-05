Tensión en Roland Garros entre la bielorrusa Sabalenka y la ucraniana Kostyuk

Roland Garros, el mítico torneo francés, ha arrancado y uno de los primeros encuentros que hemos vivido en el cuadro femenino ha estado lleno tensión, ya que se enfrentaban Sabalenka y Kostyuk. La primera, nacida en Bielorrusia, mientras que la segunda lo hizo en Ucrania, por lo que el motivo de esta polémica que se formó una vez acabado el encuentro fue fruto de este conflicto bélico que todavía perdura después de más de un año.

La victoria cayó del lado de Aryna Sabalenka, que necesitó dos sets para imponerse a Kostyuk (3-6 y 2-6). Al terminar el encuentro, la ucraniana decidió no darle la mano ni saludar a su adversaria, por lo que se desató la polémica en la pista central, en la mágica y mítica Philippe Chatrier donde tantas veces Rafa Nadal ha maravillado al mundo entero.

La ucraniana Marta Kostyuk se convirtió en la primera tenista en negarle el saludo a sus rivales rusas y bielorrusas debido a la guerra que se está viviendo en estos países. Siempre se ha caracterizado por no morderse la lengua en sus declaraciones ni actuar como le sale de dentro sin importarle el qué dirán y en este partido en el que ha quedado eliminada en Roland Garros no ha sido diferente.

Aryna Sabalenka thought the crowd was booing her, but they were booing Marta Kostyuk:



“Sorry guys I didn’t get it at 1st. I thought this ‘boo’ was against me. So I was a little surprised, but then I felt your support. So thank you so much for the support. It’s really important” pic.twitter.com/Jql2VSycAr