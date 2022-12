El mundo llora la pérdida de O Rei Pelé: emotivos mensajes del mundo del fútbol

Clubes, organismos y futbolistas no han desaprovechado la oportunidad para publicar palabras emocionantes para despedir al que es uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte.

La muerte de Pelé ha sacudido al mundo del fútbol. El astro brasileño siempre ha estado considerado como uno de los mejores de la historia a la altura de mitos como Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano o, el último en sumarse, Leo Messi. Durante toda su vida ha sido un ídolo para millones de personas que lloran su fallecimiento, igual que cientos de jugadores, clubes y organismos.

Los mensajes más emotivos llegan de compatriotas brasileños como pueden ser Neymar o Vinicius, máximos exponentes de la selección canarinha actualmente. "Antes de Pelé, el fútbol era apenas un deporte. Pelé lo cambió todo. Pelé transformó el fútbol en arte, en entretenimiento", escribió el delantero del PSG y ex del Santos, equipo en el que su ídolo desarrolló su carrera como profesional.

"Rey, Majestad, Ejemplo. Siempre tuvo palabras amorosas y motivadoras sobre mí. He leído y guardado todos los mensajes que me enviaste cuando me apoyaste en un momento delicado o cuando celebrabas mis logros", compartió Vinicius en su cuenta de Instagram acompañando su mensaje con una de las imágenes más icónicas de Pelé, que ostenta el récord de ser el único jugador en conseguir tres Mundiales y el más joven en conseguir levantar una Copa del Mundo.

Kylian Mbappé, al que Pelé apoyó y alabó hace unas semanas cuando todavía se estaba disputando el Mundial de Catar, compartió una fotografía junto al brasileño. "El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. Descansa en paz O Rei", escribió el delantero del PSG.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

"Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre", dijo Cristiano Ronaldo en su cuenta oficial de Instagram. Leo Messi escribió un escueto "descanse en paz".

Los clubes y selecciones

También diferentes equipos y federaciones nacionales han compartido mensajes lamentando la muerte de O Rei Pelé. Pese a que su carrera deportiva la desarrolló en el Santos, New York Cosmos y en la canarinha, el brasileño era querido por todo el mundo del fútbol. Es por ello que también han mostrado su lamento porque el fútbol ha perdido a uno de los hombres que cambió la concepción de este deporte.

👑 REI PELÉ 👑



SELEÇÃO BRASILEIRA DE 1957 a 1971



Jogos: 113



Gols: 95



84 vitórias, 15 empates e 14 derrotas



Títulos: Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970), Copa Roca (1957 e 1963), Taça do Atlântico (1960), Taça Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968) e Taça Bernardo O'Higgins (1959) pic.twitter.com/VTRSIqnKYS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 29, 2022

Los clubes españoles también han mostrado su respeto hacia la figura de Pelé y Real Madrid y Barcelona también han dejado sus mensajes de luto. Además, el Atlético, en su victoria frente al Elche por 2-0, también tuvo el detalle de guardar un minuto de silencio por la muerte de Pelé.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Pelé.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 29, 2022

El Barça lamenta profundamente la muerte del "Rei" Pelé, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Con él, el fútbol se hizo más grande. Descanse en paz. pic.twitter.com/5UKXt2f56D — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 29, 2022