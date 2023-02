Argentina arrasa al Madrid en los The Best: Messi, Scaloni y el Dibu, ganadores

El delantero rosarino del PSG fue elegido como el mejor futbolista de 2022 por delante de Karim Benzema. En la categoría femenina, la mejor del planeta, otra vez más, fue Alexia Putellas.

Este lunes la FIFA ha entregado los premios The Best a los mejores de 2022. Leo Messi ha sido el gran vencedor de la noche al llevarse el premio al mejor futbolista, por delante de un Karim Benzema que se llevó el Balón de Oro hace unos meses. Además, Dibu Martínez y Lionel Scaloni también fueron elegidos como mejor portero y entrenador respectivamente. Por otro lado, Alexia Putellas sumó su segundo galardón consecutivo.

Desde hace semanas se venía hablando sobre quién ganaría el The Best. Leo Messi y Karim Benzema partían como favoritos por delante del tercer finalista, que era Kylian Mbappé. Finalmente el Mundial y la Ligue1 del rosarino ha pesado más que la Liga y la Champions del delantero del Real Madrid y ha sido el ex del Barcelona el que recibió más votos, llevándose este prestigioso galardón que lo ha ganado por segunda vez en su carrera.

🐐 ¡LEO MESSI GANA EL THE BEST 2022!



• 7x Balón de Oro

• 3x Jugador del Año de la FIFA pic.twitter.com/EOW5HIpqo4 — Sphera Sports (@SpheraSports) February 27, 2023

Por otro lado, el Mundial de Argentina ha pesado más en todos los ámbitos que lo logrado por el Real Madrid. Lionel Scaloni fue elegido mejor entrenador por delante del otro gran favorito: Carlo Ancelotti. Pep Guardiola se ha tenido que conformar con la tercera plaza, como le ha sucedido a Bono en la categoría de los porteros. Y es que el Dibu Martínez también relegó a un madridista como Courtois a la segunda plaza.

“Siempre me preguntan quiénes son mis ídolos o a quiénes miraba cuando era chico… Ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas y ver a mi papá trabajar. Mis ídolos son ellos”.



🗣️ Dibu Martínez, tras ganar el Premio The Best.



MI ARQUERO. 🇦🇷 pic.twitter.com/t1fdYyJeBD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 27, 2023

Putellas hace historia

A la misma altura que Leo Messi brilló Alexia Putellas al ser la ganadora del The Best en la categoría femenina. La futbolista del Barcelona suma así su segundo galardón consecutivo y pone el colofón a dos años brutales en los que, además de este premio, también tiene dos Balones de Oro. Mary Earps, fue elegida como la mejor portera y Sarina Wiegman ganó la votación a mejor entrenadora.

Por último, en esta entrega de premios Marcin Oleksy ganó el Premio Puskas al mejor gol de 2022, mientras que Luka Lochoshvili se llevó el trofeo del Fair Play y finalmente, Argentina se llevó el premio a la mejor afición. Además, en el inicio del acto se rindió un sentido homenaje a Pelé y se le entregó un trofeo honorífico a la familia de O Rei, que falleció hace unos meses.