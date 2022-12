Ancelotti: "No saldrá de mi boca decir que Leo Messi es el mejor de la historia"

El entrenador italiano del Real Madrid compareció en la rueda de prensa previa al choque frente al Valladolid y trató la actualidad del club y habló de Benzema, Messi, Asensio, Endrick...

El fútbol español vuelve a la normalidad tras el Mundial de Catar 2022 y la Liga Santander regresa con apasionantes encuentros. Uno de ellos será el del vigente campeón del torneo, el Real Madrid, que visita el José Zorrilla para medirse al Real Valladolid este jueves. Un día antes del choque Carlo Ancelotti ha comparecido en rueda de prensa y ha respondido a las preguntas de los periodistas, que trataron todos los temas que rodean a la entidad de Chamartín.

Uno de los protagonistas en la conferencia de prensa fue Karim Benzema. "Volvió el día 10 de vacaciones y cuando regresó estaba bastante bien. Trabajó con el equipo y en los amistosos jugó 30 minutos y 45", comenzó explicando Carlo Ancelotti. "Ha vuelto muy motivado y estamos convencidos de que hará mucho en el segundo tramo de temporada", dijo cuando le cuestionaron por ese polémico regreso de la selección gala.

El italiano afirma que ve a la plantilla bastante bien tras este parón, pero desveló que para el choque ante el Valladolid tendrán "prioridad los jugadores que han estado aquí" al referirse a los no mundialistas. "Tenemos la Supercopa y el Mundial, vamos a tener muchos partidos hasta marzo y hay que hacer una evaluación personal de cada futbolista", continuó.

Ahora que el mercado de fichajes comienza en enero, Carlo Ancelotti ha comentado que no llegará nadie al Real Madrid. "Las entradas están cerradas porque tenemos una gran plantilla", informó. De posibles ventas ya no está tan seguro: "Las salidas no lo sabemos porque algún jugador que juega menos puede querer salir".

Nombres propios

En la rueda de prensa le hicieron diferentes preguntas acerca de futbolistas de la plantilla. De Hazard asegura que lo ve "mejor que antes del Mundial" y que "ha hecho un buen trabajo". Sobre las renovaciones de Asensio y Ceballos: "No me preocupa, los veo a todos muy enchufados. Hasta junio hay tiempo y si ellos quieren seguir yo contento, y si no, también".

También salió el nombre de Leo Messi, flamante campeón del Mundial de Catar con Argentina. "No sé si es el mejor de la historia. Cada época tiene jugadores muy buenos. No saldrá de mi boca decir Messi es el mejor de la historia", respondió. "Entreno todos los días al Balón de Oro y yo he visto jugar a Maradona, Cruyff...", añadió.