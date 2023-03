Laporta sigue negando la evidencia: "La campaña que sufrimos no es casualidad"

Hace un mes y dos días que se destapó el ya conocido como Barçagate, o el escándalo Negreira y el presidente del Barcelona sigue sin responder al soci. Para él, todo es una confabulación

No. No hay un discurso institucional. Hace un mes y dos días que se destapó el ya conocido como Barçagate, o el escándalo Negreira, que comenzó como una información de un medio de comunicación en la que se aseguraba que la Fiscalía estaba investigando al Barcelona por pagos a un árbitro, por aquel entonces sin identificar. El caso reventó, ha copado horas y horas de información, la investigación de la Fiscalía es ya una denuncia llevada a trámite donde la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la causa... pero para Joan Laporta, presidente del Barcelona, todo esto no es más que "una campaña".

A través de un mensaje difundido a través de los canales en redes sociales del FC Barcelona, con motivo del Clásico del próximo domingo y en el que el mandamás azulgrana solicita el máximo apoyo para el equipo, Laporta ha colado de rondón algunas declaraciones sobre el asunto, sin que la entidad barcelonista se haya pronunciado de momento de forma oficial sobre el asunto pese a la enorme gravedad de los hechos.

El mensaje íntegro.

Mensaje del presidente @JoanLaportaFCB antes del Clásico: "Tenemos una gran oportunidad para acercarnos a nuestro objetivo" pic.twitter.com/cLS0L4oWj2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2023

En ese video motivador de cara al Clásico, y que reflejamos justo sobre estas líneas, Laporta dice: "Hola culés; este domingo tenemos un gran partido. Venid a animar el equipo más que nunca. Tenemos una gran oportunidad de acercarnos al objetivo que es ganar LaLiga. La campaña que estamos sufriendo no es casualidad y tiene como objetivo desestabilizar a corto plazo al equipo y, a medio plazo, controlar y quedarse con el Barça. Tendré tiempo para explicaros quién, por qué y cómo quieren orquestar esta campaña. No tengáis ninguna duda de que nos defenderemos. Y no solo eso, también atacaremos. Pero ahora tenemos que concentrarnos en animar a nuestros jugadores porque el primer objetivo que tienen es desestabilizar al equipo y tenemos que animar a nuestros técnicos y futbolistas para que ganen el partido. Creo que no debemos estar centrados en otros aspectos que desvían la atención de nuestros jugadores. Venid a animar más que nunca. Animemos al Barça porque queremos al Barça".

La cronología del Barçagate.

El 15 de febrero, el programa ‘Què T'hi Jugues’ desvelaba que la Fiscalía estaba investigando el pago del Barça a un ex árbitro, José María Enríquez Negreira , también ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de 1994 a 2018. El Barcelona habría pagado 1,4 millones de euros a la empresa de Negreira a cambio de unos informes técnicos para conocer cómo eran los árbitros antes de los partidos.

El 16 de ese mes, la Federación Española inició una investigación sobre la relación sobre el Barcelona y el Comité Técnico de Árbitros. Un día más tarde, El País publicó que los pagos ascendían a 7 millones de euros y El Mundo, que Negreira amenazó al Barcelona con tirar de la manta cuando dejó de contar con sus servicios.

El 18, Josep María Bartomeu, ex presidente azulgrana, reconoció la relación entre el club y Negreira "al menos desde 2003". El 21 de febrero, Laporta afirmó conocer la existencia de los presuntos informes de Negreira e inició el discurso de que todo se debía a "una campaña de desprestigio". Ese mismo día la Comisión Delegada de LaLiga (catorce clubes de Primera y Segunda), publicó un duro comunicado al respecto de lo que se conocía en ese momento. El Real Madrid no lo hizo.

Tras varias publicaciones más que van dejando al Barcelona al pie de los caballos, el 10 de marzo la Fiscalía denuncia en los juzgados al Barcelona por los hechos aquí relatados. El día 11, el Real Madrid anuncia que se personará como acusación particular en el proceso, si tiene lugar. Al día siguiente, varios estadios (Pizjuán, San Mamés) acogen fuertes protestas contra el Barcelona entre acusaciones de corrupción arbitral.