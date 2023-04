Laia Sanz se pasa a las E-Bikes en la Titan Desert

La piloto ha decidido cambiar de montura y tomará contacto con la Skoda Titan Desert de Marruecos en una bici eléctrica como parte del equipo KH7. La escoltarán Abraham Olano y Melchor Mauri

No se que tiene la Skoda Titan Desert de Marruecos que todo el mundo quiere ir al menos una vez en la vida. La piloto de rallys Laia Sanz debutará este año en la carrera ciclista más legendaria que hay en la categoría Ebike. Se disputa del 3 al 5 de mayo, y Laia lo hará dentro del equipo KH-7 y con la voluntad de "cambiar de aires" y pedalear en vez de conducir un coche todoterreno o la moto de trial o enduro.

"La legendaria piloto de motos no cambiará las dos ruedas y participará, de la mano de KH7, en el programa de ebikes de la prueba", anunció la organización de la carrera.

Laia Sanz aseguró que le hace gracia probar la Titan y dentro de la modalidad Ebike. "Se hace en una zona que conozco y la verdad es que siempre me ha hecho gracia. Me hace ilusión participar, tomármelo como algo diferente a lo que estoy acostumbrada, un cambio de aires", explicó la catalana.

Formará parte del equipo KH-7 junto a ciclistas como Melcior Mauri, Abraham Olano, Josepo Betalú, Sylvain Chavanel, Núria Picas, los cocineros tres estrellas Michelin, Hermanos Torres y el mejor chocolatero del mundo, Lluc Crusellas.

Esta categoría de bicicletas eléctricas se disputa durante las tres últimas etapas de la Skoda Titan Desert Morocco. Los participantes recorrerán trazados compartidos con el pelotón de la carrera, además de vivir en el mismo campamento y disfrutar con todos los Titanes de la experiencia.

"Me encanta la idea de vivir el ambiente y disfrutar de los paisajes. Será una primera toma de contacto. Quizás en el futuro me platee hacerla con una BTT. No lo descarto", reconoció Sanz.

Laia Sanz es una de las mejores pilotos de la historia del Dakar. Once participaciones en moto, todas ellas terminadas y con sendos once títulos en la clasificación femenina, y dos en coche, también terminadas. En 2015, además, terminó novena en la general absoluta de motos, mejor puesto de una mujer en la historia dakariana.

Titan Series Almería, el mejor sustitutivo

Para los que no lleguen a Marruecos, hay que recordar que en España se corre la Skoda Titan Desert Almería, la prueba de bicicleta de montaña que en su cuarta edición, tras su estreno en el año 2020, se disputará entre el 7 y 10 de octubre de este año.

Durante la presentación, la organización desveló novedades de la prueba, un recorrido que pasará por el cabo de Gata o el alto de Velefique. La Skoda Titan Desert Almería tendrá cuatro etapas, todas ellas disputadas íntegramente en la provincia de Almería, con todos los desafíos y localizaciones habituales: cabo de Gata, desierto de Tabernas y alto de Velefique, entre otras.

"Esto es precisamente lo que más nos gusta de la Skoda Titan Desert Almería. Muestra numerosas bondades de una provincia que, para mucha gente, aún está por descubrir. Nuestros magnífico desierto de Tabernas, la belleza del cabo de Gata y la oferta de turismo deportivo tan amplia que tiene la provincia", comentó el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina.

Las inscripciones ya están abiertas para todos los participantes que quieran vivir de primera mano lo que es la aventura almeriense. Las 100 primeras inscripciones se agotaron en apenas cinco días desde la apertura el pasado 23 de marzo. Los corredores podrán obtener su dorsal hasta el mes de septiembre.

A la presentación acudieron el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, así como el CEO de las Titan World Series, Jesús García, y el gerente de Saveauto Skoda en Almería, Antonio Fernández.