"No es LaLiga, es Florentino". Las aficiones claman por las 'ayudas' al Madrid

Todos los sucesos acontecidos tras el abuso racial sufrido por Vinicius eratncienden el enfado de varios clubes por un presunto trato de favor al Real Madrid

Es un suceso tan emponzoñado, que ha salpicado a tantos estamentos (de aficionados a patronal, pasando por clubes, federación y medios de comunicación, entre otros) que el caso Vinicius, el tsunami desatado por el abuso racial que sufrió el jugador de color del Real Madrid el pasado fin de semana en Mestalla, con motivo del partido liguero que enfrentó al equipo blanco con el Valencia, va a ser motivo de ciento y una 'guerrasciviles' en el fútbol español, arrasado internacionalmente por el escándalo. Haga lo que haga, ya está todo mal, y la reputación por los suelos.

Tras el abuso racial sufrido por Vinicius y el aluvión de críticas internacionales a España, los organismos deportivos y la estructura futbolística patria, de repente la maquinaria comenzó a funcionar y comenzaron a arreciar detenciones, condenas y medidas contra el racismo y la xenofobia en nuestro país. Pero no siempre llueve a gusto de todos, porque algunos ven tras todos los movimientos la alargada sombra de Florentino Pérez, presidente blanco.

“No es LaLiga, es Florentino”, pancarta de unos aficionados en Son Moix. pic.twitter.com/6EdhVEUmco — Juanmi Sánchez (@JUANMISB97) May 25, 2023

Así, as decisiones tomadas por el Comité de Competición respecto al 'Caso Vinicius' (retirarle la tarteja roja que vio en Mestalla) y el despido de hasta seis árbitros de VAR en esta semana, incluido el encargado en el Valencia-Real Madrid, ha provocado la indignación en algunos clubes. Así, a través de las redes sociales se ha comenzado a promover un slogan ("No es LaLiga, es Florentino") que incluso apareció como pancarta en las gradas de Son Moix esta última jornada. Este mensaje es un guiño irónico al propio slogan de LaLiga ("No es fútbol, es LaLiga") y que también usó de forma sarcástica Vinicius en una de sus quejas ante el lamentable episodio de racismo que sufrió.

También en Sevilla

Mientras, el Real Madrid juega este fin de semana en Nervión contra el Sevilla y la afición sevillista, tradicionalmente antimadridista, ha decidido posicionarse también en todo este asunto, fundamentalmente su grada ultra, que sigue campando a sus anchas por el estadio sin que el equipo hispalense mueva una pestaña. Desde las redes sociales se están promoviendo acciones como abandonar el estadio durante el partido o señalar al palco con diversas consignas. España sigue siendo el mundo al revés.