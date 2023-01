Mbappé llama la atención del Real Madrid medio año después de renovar por el PSG

Kylian Mbappé parecía arrepentido de renovar por el PSG desde unos días después de rubricar su firma el pasado mes de mayo en un nuevo contrato multimillonario. Esa renovación implicaba decir no al Real Madrid después de un año y medio con rumores y habiendo dado su palabra a Florentino Pérez, algo que acabó rompiendo y tirando por tierra toda la ilusión que los aficionados del cuadro blanco tenían con su fichaje.

Desde que se anunció su renovación de manera oficial, después de varios días de tensión en París y en Madrid en cuanto a la decisión de Kylian Mbappé, el futbolista y su entorno parece que no dejan de sacar a la luz posibles problemas con el club. Algunos señalan a su madre, Fayza Lamari, que también es su representante, como la culpable de utilizar la más mínima oportunidad para volver a relacionar a su hijo con el conjunto de la capital de España.

Durante un año y medio el Real Madrid aguantó teniendo la palabra del futbolista de que cambiaría París por la capital de España. Hasta llegó a ofrecer 200 millones al PSG en el verano de 2021 para evitar problemas con el conjunto galo, pero su propuesta fue rechazada. Ante esta situación, en Chamartín optaron por llevarlo de forma libre al Santiago Bernabéu, pero en la última semana todo se torció y Mbappé dio un portazo a la entidad merengue para seguir en la capital francesa.

Ahora, tal y como informa el diario Marca, el Real Madrid se mantiene ajeno y al margen de todo lo que pueda estar sucediendo entre Kylian Mbappé y el PSG. Consideran que ya estuvieron muy cerca del futbolista en los años anteriores, dándole apoyo ante las presiones parisinas, pero el hecho de que les acabara rechazando les ha llevado a cambiar la actitud con el internacional galo.

Es por ello que la estrategia del Real Madrid ahora mismo es la de mantenerse totalmente al margen porque son conscientes de que su fichaje sería inviable ante el rechazo del PSG a vender. Es por ello que en las oficinas de Concha Espina pasan de todos los culebrones que puedan estar creando Kylian Mbappé y su entorno más cercano para deslizar que podrían llegar al Santiago Bernabéu antes de 2024 ó 2025, que sería cuando finalizase su contrato.

Kylian Mbappe. The best player of this new era. pic.twitter.com/tTzutPRmjq