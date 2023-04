El jugador más veterano del mundo debuta, a sus 56 años, en la liga portuguesa

Mientras hace unos días conocíamos la noticia de que Joaquín Sánchez colgará las botas a sus 41 años, en Portugal se vivía un momento histórico. El futbolista más veterano del mundo, el japonés Kazuyoshi Miura, de 56 años, debutaba en la categoría de plata de la liga lusa defendiendo la camiseta del Oliveirense.

Cuántas veces habremos escuchado frases como "está acabado" o "debe retirarse ya", entre otras muchas, cuando ciertos aficionados se refieren a futbolistas de 34, 35 o más años. Pues Kazuyoshi Miura es capaz de retratarlos a todos porque a sus 56 años continúa rindiendo como futbolista profesional y el último hito que ha conseguido es el de debutar en la segunda división del fútbol portugués.

🇯🇵👏 Kazuyoshi Miura just made his official debut for Oliveirense at the age of 56 in the 2nd division of Portuguese football.



This is his 38th season as a professional footballer, pretty crazy. pic.twitter.com/TCMFp6G2AB