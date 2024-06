El lío de narices que tiene Kylian Mbappé con las Eurocopas

La nueva estrella del Real Madrid se marchó del debut de Francia en el torneo de Alemania tras romperse el tabique nasal. El gafe del galo en los torneos continentales sigue vigente

Las Eurocopas no están hechas para Kylian Mbappé, al menos de momento. Es más, el delantero francés tiene un problema de narices con ellas. En todos los sentidos. Un gafazo. Un ejército de meigas bailando a su alrededor. Y no sólo por lanzar soflamas políticas en rueda de Prensa, algo que le chirría a mucha gente. Este lunes, en el partido del debut de Francia en la Euro 2024 de Alemania, ante Austria, el galo tuvo un partido para olvidar. No sólo por fallar un gol cantado en una jugada de esas que casi no marraría ni Morata, sino porque además sufrió un golpe en su apéndice nasal que le provocó la fractura del tabique, por lo que acabó marchándose al hospital tras recibir una amarilla por perder tiempo de manera deliberada. Sí, un gafazo sideral.

El debut de Mbappé en partido oficial como nuevo jugador del Real Madrid no pudo ser más desafortunado. En el minuto 55, el delantero galo se plantó solo ante el portero tras superar por potencia y velocidad a la zaga austriaca en un contragolpe... y marró de una manera increíble. Recordó al error de Morata ante el Borussia Dortmund que le costó al Atlético su eliminación en Champions.

How can Mbappe miss this? Dude is dropping a first stinker and I’m loving it😭😂🤣🫵 pic.twitter.com/Cso5rMVCzt — MrDwin 👨‍🎨 🇺🇸 🇬🇭 (@MrDwein) June 17, 2024

El error de la Tortuga francesa acrecienta la poca sintonía que tiene Mbappé con los torneos continentales de selecciones. Porque el jugador, uno de los delanteros más destacados y goleadores del mundo, no termina de descorcharse en este tipo de competiciones. De momento, ha disputado ya cinco partidos en Eurocopas y, pese a hacer rematado 18 veces sobre la portería contraria, no ha logrado marcar ningún gol. Increíble.

Kylian Mbappé is yet to score in the EUROs 😮❌ pic.twitter.com/xpThK50N4L — OneFootball (@OneFootball) June 18, 2024

Pero hay más. El delantero francés sufrió un fortísimo choque con el austriaco Kevin Danso en los últimos momentos del partido y salió malparado. Su nariz se retorció, comenzó a brotar sangre y los exámenes a los que se sometió en el Hospital Universitario de Dusseldorf certificaron lo evidente: rotura del tabique nasal. Encima, como Deschamps le hizo regresar al campo antes de ser sustituido y el jugador se sentó en el campo, fue amonestado con una amarilla por perder tiempo.

Al menos, el galo no tendrá que operarse y podrá seguir participando en el torneo, aunque lo tendrá que hacer protegiéndose la zona con una de esas máscaras tan antiestéticas que se han puesto de moda desde hace unos años. Un hecho que ha provocado las bromas en redes sociales: ya en el pasado alguno de sus compañeros de selección bromeó con él al regalarle una careta de Donatello, una de las Tortugas Ninja, personaje de ficción con un rostro demasiado parecido al del futbolista. ¿Se atreverá a lucir una careta decorada, u optará por la clásica negra de toda la vida?