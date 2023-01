Triste debut de Joao Félix: buen partido, derrota y roja por entrada salvaje

Con un solo entrenamiento con sus nuevos compañeros, Joao Félix debutó en la Premier League con la camiseta del Chelsea. Su técnico, Graham Potter, no tuvo ninguna duda y le alineó de inicio, compartiendo delantera con el alemán Havertz, en uno de los derbis de Londres, el que enfrenta al club de Stamford Bridge con su vecino, el modesto Fulham. No hay más que pensar que el feudo del Chelsea se encuentra en Fulham Road, a solo un par de kilómetros de Craven Cottage, la casa del Fulham, donde ayer debutó Joao Félix.

Y el portugués entró en el partido como un avión. Ya en el primer minuto dejó gotas de su innegable calidad y toda la primera parte, en la que, por ejemplo, forzó dos tarjetas amarillas y solo pudo ser detenido por Leno, el portero alemán del Fulham, fue un festival de talento por parte del portugués cedido por el Atlético de Madrid hasta el final de temporada.

Felix is incredible. So much better than what we have in the squad from an offensive standpoint