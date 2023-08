El sucesor de Rubiales confirma a Luis de la Fuente pero deja en duda a Vilda

Pedro Rocha ha salido el paso de las voces que dicen que Luis de la Fuente está en la picota por sus aplausos a Rubiales y deja en el aire la continuidad de Vilda al frente de las chicas

El terremoto Luis Rubiales parece haber pasado ya su epicentro pero todavía quedan réplicas. Su beso a Jenni Hermoso, además de todas las consecuencias que está teniendo a nivel político y social, siendo el tema de conversación más comentado en todos lados, también puede traer consecuencias a nivel deportivo. Sin ir más lejos para el seleccionador de los chicos, Luis de la Fuente, que hasta que salió aplaudiendo en la famosa rueda de prensa en la que Rubiales se defendía de lo que considera una “cacería ilegal” contra su persona era apoyado por la opinión pública.

Sin embargo, tras aquello, muchos empezaron a pedir su salida. El técnico acudió a aquella conferencia y se le vio aplaudiendo las declaraciones del por entonces presidente de la RFEF, lo que le valió la ola de críticas. Unas críticas a las que respondió dando marcha atrás y sumándose a las que estaba recibiendo Rubiales. A su lado aquel día estaba su colega de banquillo Jorge Vilda, al que el mismo Rubiales le ofreció la renovación ante el asombro de todos. No era ni el momento ni el lugar.

En su caso, a pesar de salir campeón del mundo al mando del equipo femenino, su figura ha estado cuestionada desde hace meses precisamente por las jugadoras, con quince de ellas renunciando a la selección si él seguía al frente. Sin ellas, Vilda consiguió levantar el título mundial pero las dudas seguían sobre él. Una sombra que aumentó al verle también aplaudir a Rubiales.

Este jueves, el sustituto del granadino al frente de la RFEF, Pedro Rocha, ha querido lanzar un guiño a De la Fuente, al que ha ratificado en el cargo asegurando que tiene el respaldo total de todos los miembros de la Federación. Sin embargo, al ser preguntado por el futuro de Jorge Vilda, Rocha no ha hecho lo mismo.

“En este momento no podemos decir que Jorge Vilda no sea o vaya dejar de ser el seleccionador español. No hemos hablado todavía con él y antes que nada hay que hablar con él. Nos reuniremos y daremos las noticias pertinentes respecto a su futuro”, han sido las palabras de un Rocha que en caso de apoyar a Vilda, habría lanzado un mensaje similar al de De la Fuente o al menos le habría defendido.

Jorge Vilda posa con la medalla de campeón del mundo conseguida en Australia.

Tal y como publicó Esdiario y más medios de nuestro país, Vilda parece tener pie y medio fuera de la selección. El ambiente que se cierne sobre su figura desde hace meses, sumado a los últimos acontecimientos extradeportivos, aumentan la presión sobre él. Hay que remarcar lo de “extradeportivos”, ya que, deportivamente hablando, pasará a la historia por ser el primer campeón del Mundo con la Selección Española femenina. El futuro dirá.