La noche más dura de Xavi: del "es una vergüenza", a anunciar que deja el Barça

Las cámaras cazaron al técnico del Barcelona durante el choque contra el Villarreal quejándose del colectivo arbitral tras una decisión clave que perjudicó al cuadro azulgrana en Montjuic.

El fútbol español está al rojo vivo con las actuaciones arbitrales, que están siendo analizadas al detalle después de cada encuentro, sobre todo tras los choques del Real Madrid y del Barcelona. En el duelo de los merengues ante Las Palmas en Gran Canaria hubo polémica, pero unas horas después también la hubo en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con un Xavi Hernández que terminó desquiciado y dirigiéndose a la cámara de televisión para asegurar que era "una vergüenza" todo lo que estaba sucediendo.

El partido entre el Barcelona y el Villarreal fue frenético. El conjunto azulgrana comenzó perdiendo 0-2, pero lograron darle la vuelta al marcador y Gonçalo Guedes consiguió volver a igualar la contienda. Con el 3-3 se señaló un penalti a favor de los azulgranas por una posible mano de Comesaña, pero José Luis Munuera Montero fue llamado por Santiago Jaime Latre, que estaba a los mandos del VAR, y decidió anular su decisión tras revisarla en el monitor. Tras esto, Xavi Hernández se dirigió a una de las cámaras de televisión, explotando ante esta situación: "Es una vergüenza". Posteriormente el Submarino Amarillo hizo dos goles para poner el 3-5 final y dejar muy tocados a los culés.

La jugada que desató el "¡Es una vergüenza!" de Xavi 📺



El penalti que señaló Munuera Montero por mano de Comesaña... y que anuló con intervención del VAR #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/swuMBbd81C — DAZN España (@DAZN_ES) January 27, 2024

El partido en Montjuic no estuvo libre de polémica, ya que el Villarreal vio cómo se le anulaba un gol que dará mucho que hablar por un fuera de juego de Sorloth, que supuestamente obstaculizaba a Ronald Araújo. Pero todo explotó en el tiempo de añadido del segundo tiempo con la citada acción por una presunta mano de Santi Comesaña. Ahora habrá que ver si a Xavi Hernández le cae alguna sanción por esas palabras, aunque hay que recordar que el entrenador del Barcelona había sido amonestado en el choque por protestar una decisión arbitral.

"¡UNA VERGÜENZA! ¡UNA VERGÜENZA!" 🤬



La reacción de Xavi a la decisión del VAR de anular el penalti por posible mano del Villarreal 🎥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MqHPPW0f8a — DAZN España (@DAZN_ES) January 27, 2024

A esto habría que añadirle las declaraciones de Xavi Hernández y Joan Laporta tras el encuentro entre el Real Madrid y el Almería la pasada semana. "Si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Hay cosas que no me cuadran en esta Liga. No son excusas, son realidades", comentó hace unos días el técnico del Barcelona, que cada vez tiene más difícil su continuidad en el banquillo culé cuando acabe la temporada.

Xavi 'dimitió' tras el partido

"Al final me van a sancionar, analizadlo vosotros. Creo que son errores nuestros la derrota, pero esa jugada marca el partido. El cuarto árbitro me dice que es penalti claro. Munuera no me ha dicho nada a mí. Ahí están las imágenes", respondió Xavi Hernández en Dazn acerca de toda la polémica. "El máximo responsable soy yo, pero todos somos culpables. Se nos pone LaLiga muy difícil. Merecimos la victoria. Hicimos lo más difícil que era remontar. No hemos gestionado bien las pérdidas, no hemos hecho una falta táctica que requería el 3-3. Son errores nuestros.", añadió.

Xavi prefiere no hablar sobre el penalti anulado por el VAR 🤐



"Al final me van a sancionar... El cuarto árbitro me dice que es penalti claro" 🔊#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MYwuabK9CR — DAZN España (@DAZN_ES) January 27, 2024

"Antes de las preguntas, querría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación. Lo tenía ya decidido pero creo que es el momento", dijo Xavi Hernández en rueda de prensa después de perder 3-5 contra el Villarreal.

🚨 XAVI DEJARÁ EL BARÇA a FINAL de TEMPORADA 🚨



Así ha soltado su 'bombazo' en sala de prensa: pic.twitter.com/0rQB3HPFxR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 27, 2024

El técnico azulgrana tardó más de una hora en salir ante los medios y cuando lo hizo tomó la palabra para anunciar su despedida, pero a final de temporada. "El club necesita un cambio de dinámica, como culé, pensando en el bien de los jugadores", dijo después de perder sus opciones de título en Supercopa y Copa del Rey los últimos 10 días.

"Se liberarán, estarán más tranquilos. Como culé, lo mejor es marchar el 30 de junio. Daré todo en los meses que quedan, todavía podemos hacer una gran temporada y esto ayudará a que la dinámica cambie", añadió el técnico de un Barça que se ve a 10 puntos del Real Madrid después de otro mal partido este sábado.