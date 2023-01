Nacho revaloriza la utilidad de la cantera en el Real Madrid

El gran partido del canterano en San Mamés pone de manifiesto que La Fábrica debe seguir siendo indispensable en la planificación deportiva: Arribas, Dotor y Rafa Marín ya asoman.

El gran partido de Nacho Fernández, canterano del Real Madrid, en San Mamés ante el Athletic ha servido para volver a poner en valor el papel de La Fábrica. En una etapa en la que la cantera ha pasado a ser un área del club dedicada a la venta de jugadores para cuadrar balances contables, el valor deportivo que Nacho imprime al equipo cada vez que juega sirve para poner de manifiesto que lo que se cuece en Valdebebas merece mucha más atención.

Hay nombres que están aporreando la puerta, ahora que Ancelotti está trando de sumar efectivos a la causa, que merecen una oportunidad como jugadores del primer equipo. "Si nadie les da cinco partidos seguidos, no sabrán si son reamente válidos o no", dicen quienes conocen al dedillo el fútbol de formación. Y en el Real Madrid Castilla hay tres futbolistas nacionales, como Nacho, que merecen una oportunidad pero, por diversas circunstancias, no terminan de encontrarla.

El primero de ellos es Sergio Arribas. Un menudo trecuartista, que dirían los italianos, que es el mejor futbolista de la Primera RFEF. Fantasioso, vertical, decidido y descarado, la categoría se le queda pequeña y por sus gestos comienza a parecer evidente que no aguanta más en la jaula de oro que le han preparado. El madriñeño tiene nivel de sobra para jugar en Primera Divisón, pero si no le dan minutos en el Real Madrid nadie en el club sabrá si lo tiene también para ser titular en el equipo blanco.

Doblete de Dotor ⚽️⚽️

Sexta asistencia de Arribas 🎁



Vinícius Tobías rindiendo a alto nivel por si, ahora que no está Lucas Vázqued, recibe la llamada de Ancelotti ☎️



Ceuta (prox rival copa Barça) 0-2 Castillapic.twitter.com/xXUHLuLaSK — Carlos Vicente (@CarlosVicenteGB) January 15, 2023

El gran capo del Castilla es Carlos Dotor. Un madrileño de 21 años, centrocampista, que es la prolongación de Raúl en el campo y que ha sido modelado hasta la última arista por el siete blanco desde su etapa juvenil. Dotor es el líder, el que nueve al Castilla, el que da sentido a su juego estático y a sus transiciciones. Su dinamismo es fundamental para el filial y además, tiene gol, mucho gol. Puede que Bellingham ya esté en casa, y gratis, pero Ancelotti no ha contado con él nunca pese a las ausencias que ha tenido el equipo en el eje del centro del campo.

Atrás, el otro pilar del Castilla es Rafa Marín. Guajiro (natural de Guadajoz, Sevilla) de 20 años. Un futbolista con un físico poderoso, que no se arruga en ir al choque, veloz para las coberturas y contundente por arriba, que además tiene un más que notable desplazamiento en largo para iniciar la ofensiva de su equipo. Un seguro defensivo.

Pero hay más

Los tres futbolistas tuvieron ofertas de Primera División ya el pasado verano, pero el Madrid les convenció para aguantar una temporada más en el estadio Alfredo di Stéfano. Pero la próxima temporada es virtualmente imposible que sigan en la entidad a menos que sigan en el primer equipo. Son los tres pilares de una cantera en la que llega una hornada sensacional de futbolistas españoles: el lateral izquierdo Obrador, los laterales derechos Álex y David Jiménez, los centrales Jacobo y Manu Serrano, los centrocampistas Mario Martín, Álvaro Martín, Marc Cucalón, Manuel Ángel y Chema, los atacantes Iker Bravo, Gonzalo, Pol Fortuny y Palacios... Casi todos, en una generación que controla Álvaro Arbeloa, entrenador del Juvenil A del club blanco. Sí, Valdebebas bien merece más atención.