El padre de Cunha manda un recado a Simeone y los números respaldan al Cholo

El progenitor del delantero brasileño, que ya se ha marchado oficialmente al Wolverhampton, ha criticado duramente al técnico argentino, pero las estadísticas no sostienen esos argumentos.

Matheus Cunha ya es oficialmente futbolista del Wolverhampton. El atacante brasileño jugará lo que queda de temporada cedido en el equipo que entrena Julen Lopetegui y al final del curso tendrán que ejercer la opción de compra que ronda los 40 millones. El sudamericano no ha logrado triunfar de colchonero y ya dejó un palito hace unos días al Cholo Simeone, pero el padre ha ido más allá y ha culpado directamente al técnico argentino.

En el Atlético de Madrid ya han comenzado los movimientos. Como en el Metro, antes de entrar debían dejar salir y la primera venta ya se ha producido. Matheus Cunha abandona el cuadro colchonero e iniciará una nueva aventura en la Premier League para defender la camiseta del Wolverhampton, equipo dirigido desde hace unas semanas por Julen Lopetegui.

El padre de Cunha no ha visto mucho al Atleti de Simeone https://t.co/QvJjtUU7t1 pic.twitter.com/JgcYwXPN5W — Fernando G.-Zamalloa 🍿 (@fgzamalloa) December 25, 2022

El brasileño, que llegó hace una temporada y media al Metropolitano por unos 30-35 millones de euros, no ha logrado encontrar su lugar. Siempre prometía, pero nunca era capaz de dar ese paso al frente cuando el equipo lo necesitaba. Ni heredar el '9' que dejó Luis Suárez le ha valido para consolidarse y siempre fue considerado como la cuarta o quinta opción para un Cholo Simeone que se ha llevado palos por parte del jugador y de su padre.

Ahora Matheus Cunha se marcha cedido hasta final de temporada al Wolverhampton, pero el cuadro inglés tendrá que ejercer la cláusula de compra obligatoria. Esta cantidad ronda los 40 millones de euros, por lo que el Atlético de Madrid puede presumir de haber sacado beneficios en la operación con este jugador que en 54 partidos sólo fue capaz de hacer 7 goles. Números bajos para cualquier delantero.

Una rajada inesperada

Pues resulta que el padre del delantero brasileño ha atacado al Cholo. "En ese sistema de Simeone no hay forma de que triunfe ningún atacante. Es muy difícil", ha declarado Carmelo Cunha, progenitor de Matheus, a Globo Esporte. Estas palabras no se sostienen por ningún lado y los 11 años que lleva el bonaerense al frente del Atlético de Madrid es la principal prueba para que estas palabras no se tengan ni en cuenta.

El padre de Cunha dice que con Simeone ningún delantero puede triunfar.



Lo que no sabe es que su hijo en Alemania tampoco triunfó. pic.twitter.com/GfbfOvfcq9 — CHOLISTA (@MrCholista) December 25, 2022

Y es que durante más de una década por el Atlético de Madrid han pasado delanteros que han fracasado, sí, como Vietto o Gameiro, entre otros, pero los colchoneros tienen en el recuerdo a Falcao, Diego Costa, Griezmann, Mandzukic, Fernando Torres o, el último caso, Luis Suárez. Todos estos futbolistas, en su mejor año, superaron la barrera de los 10 tantos, además de conseguir, siendo importantes, títulos notables como la Liga Santander, Europa League o Supercopas. Además, la revalorización llevó a Diego Costa o Griezmann a nuevas aventuras en Chelsea y Barcelona antes de regresar al Atleti.