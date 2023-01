Duro golpe a Usain Bolt: le habrían robado varios millones de una de sus cuentas

El mítico atleta Usain Bolt vuelve a ser noticia, pero esta vez de forma negativa. El jamaicano, que se retiró en 2017, ha sufrido un robo millonario tal y como ha informado su representante. Su agente ha comentado que una de las cuentas de inversión que tiene un su país natal ha sido vulnerada y le han sustraído una cuantiosa cantidad que todavía no ha trascendido.

Nugent Walker, representante de Usain Bolt, ha informado al medio The Cleaner, que el jamaicano ha recibido un duro golpe después de que le comunicaran que le han sustraído dinero de una de sus cuentas de inversión. "Su cuenta, ubicada dentro de la compañía jamaicana Stocks and Securities Limited, ha sido vulnerada", dijo el agente.

"Se han tomado todas las medidas pertinentes para llegar al fondo de esto", ha asegurado el representante de Usain Bolt. El robo en cuestión ya está siendo investigado por la policía jamaicana y por la División de Investigaciones Financiaras y la Comisión de Servicios Financieros después de que el propio atleta se diese cuenta de unos movimientos sospechosos hace unos días y denunciase ante las autoridades la situación.

A probe has been launched into millions of dollars reportedly missing from an account belonging to sprint legend Usain Bolt at Jamaican investment firm Stocks and Securities Limited (SSL), the sport star's manager Nugent Walker confirms. SSL has reportedly called in the police. pic.twitter.com/8oLj7M7onR