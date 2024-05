Dilema Lewandowski: si marca dos goles más el Barça tendrá que pagar al Bayern

El delantero polaco ha sumado 24 tantos esta temporada y tiene una cláusula de que si supera los 25 goles el cuadro azulgrana tendrá que pagar una cantidad al conjunto bávaro como bonus.

Con el título matemático para el Real Madrid podría parecer que el Barcelona ya no se juega nada, pero no es así. El conjunto catalán necesita quedar segundo para poder sacar su billete para la Supercopa de España del próximo año, pero no lo está teniendo nada fácil porque el Girona de Michel sigue empeñado en firmar una temporada histórica y acabar en la segunda plaza, lo que sería un auténtico hito en el cuadro gironí. Pero tendrán que sudar para conseguirlo, ya que por detrás llegarán los de Xavi Hernández, que debido a la situación económica que atraviesan necesitan esa posición.

Por todos es conocida la delicada situación financiera que atraviesa el Barcelona. Este verano el club azulgrana volverá a tener problemas para fichar y lo más posible es que lleguen jugadores libres que acaben sus contratos con sus respectivos equipos, como puede ser el caso de Guido Rodríguez. Joan Laporta y Deco tendrán que administrar cada euro como si fuera un lingote de oro y no sólo en los fichajes de cara a reforzar la plantilla de la próxima temporada, sino también lo que se gastará estas semanas en las que prácticamente no hay nada en juego.

💰 "Ha cumplido 2 años de contrato: el 3º será el que más cobre, 32M€ brutos"



👉 "Si cumple el 4º, pasará a 26M€ brutos"



👉 "Si juega menos del 55% de los partidos oficiales, podrán RESCINDIRLE EL CONTRATO"



☕️🔥 Sique Rodríguez explica en #ElBar86 el contrato de Lewandowski pic.twitter.com/pLmLThgaO8 — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 7, 2024

En realidad el club azulgrana sí se juega unos milloncitos en estas jornadas que quedan. Los culés tienen que buscar la segunda plaza con todo para poder ir a la Supercopa de España que se volverá a jugar en Arabia Saudí y así llevarse esos millones que tendrían asegurados por participar, pero para ello necesitarán ganar los cuatro partidos que quedan de LaLiga EA Sports y muchas de esas hipotéticas victorias tendrían que pasar por los pies de Robert Lewandowski, el máximo artillero esta temporada del Barcelona.

🔴⚪️‼️ "Dovbyk es un futbolista que, teniendo en cuenta que el Girona quiere a jugadores del Barça, intentaría un acuerdo"



🔁👀 "¿Cambiaría a Lewandowski por Dovbyk? Futbolísticamente sí, por futuro sí"



🔥☕️ Y tú, ¿estás de acuerdo con lo que dice @LluisFlaquer en #ElBar86? pic.twitter.com/mEwFveCZdd — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 7, 2024

Ahora mismo Robert Lewandowski está peleando por revalidar el trofeo de máximo goleador del campeonato, pero es cierto que en esta ocasión parece algo más complicado. Primero, por la rivalidad que tiene, ya que Artem Dovbyk domina la tabla con 20 tantos y entre el ucraniano y el polaco estarían Jude Bellingham con 18 goles y Alexander Sorloth, que ha marcado 17, los mismos que el ex del Bayern de Múnich.

¿Pagarán al Bayern?

Pero en esa lucha de que Robert Lewandowski vaya a por el trofeo de máximo goleador del campeonato y que el Barcelona busque acabar segundo en la clasificación de LaLiga EA Sports podría haber un pequeño problema. El delantero polaco lleva 17 tantos en el campeonato español, pero sumados a los que ha conseguido en la Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España da un total de 24 goles, lo que podría suponer un pequeño inconveniente económico para el Barça.

Top 10 mejores goles de Robert Lewandowski con el Barça



Dentro hilo🧵 pic.twitter.com/pRr1Iauqlu — nen (@FCB_nenn) May 10, 2024

En el acuerdo al que llegaron el Barcelona y el Bayern de Múnich en el traspaso del delantero polaco se incluyó una cláusula válida para todas sus temporadas como culés en la que los azulgranas tendrían que pagar 1,25 millones si Robert Lewandowski superaba los 25 goles. Esto quiere decir que si el ex del Borussia Dortmund consigue ver portería dos veces más en los cuatro encuentros que restan, Joan Laporta tendrá que tirar de chequera para cumplir con el conjunto bávaro. Cabe recordar, que el curso pasado, los azulgranas tuvieron que pagar porque alcanzó los 33 tantos.