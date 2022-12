Sigue el terremoto en Francia: duros ataques de Benzema y su agente a Deschamps

En la selección francesa siguen viviendo días moviditos una semana después de perder la final del Mundial. El caso Benzema continúa estando a la orden del día y el último en aparecer en escena ha sido el representante del delantero del Real Madrid, que ha mandado un dardo a Didier Deschamps, aumentando el incendio el propio futbolista en sus redes sociales.

Karim Djaziri, representante de Benzema, ha sorprendido a todos al publicar un mensaje en sus redes sociales criticando a Didier Deschamps cuando el incendio parecía apagado. "Eso lo puse ahí, pero antes consulté a 3 especialistas que me confirman el diagnóstico", comenzó escribiendo refiriéndose a la lesión que hizo que el atacante galo tuviese que abandonar el Mundial de Catar antes del estreno de Francia.

"Benzema podría haber estado en forma desde octavos para, por lo menos, estar en el banquillo. ¿Por qué le pediste que se fuera tan rápido", concluyó el representante del madridista cuestionando la decisión de Didier Deschamps. Además, añadía un vídeo en el que se veía una resonancia en la que quedaría demostrada que Karim podía haber continuado con Les Bleus.

Inmediatamente después, algo que no es casualidad, Karim Benzema también apareció en las redes sociales. "Porque una vez que lo miras, ¡lo sabes!", publicó el ex del Olympique de Lyon junto a una fotografía suya, para, tal vez, intentar desviar la atención. Pero como ya hiciera antes de la final del Mundial de Catar, este mensaje tenía un claro receptor: Didier Deschamps.

Cause once you look at it , you know ! pic.twitter.com/5o9rYDqNin