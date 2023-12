Susto en la Premier: suspenden el partido del Luton tras desvanecerse su capitán

Una semana después de la trágica noticia que sacudió al fútbol español con un aficionado del Granada falleciendo en la grada del Nuevo Los Cármenes al sufrir un paro cardíaco, en la Premier ha dado el susto Tom Lockyer, futbolista del Luton, que se ha desvanecido durante el transcurso del choque. Rápidamente los servicios médicos le atendieron y por ahora hay tranquilidad porque se encuentra consciente.

El capitán del Luton, Tom Lockyer, sufrió un desvanecimiento en pleno partido este sábado en casa del Bournemouth, en la jornada 17 de la Premier, por el que saltaron las alarmas hasta el punto de suspender el partido, en un clima de tensa preocupación que fue dando paso a buenas noticias con la reacción del futbolista.

Lockyer se desplomó en el campo mediada la segunda parte del Vitality Stadium. Los servicios médicos entraron de manera urgente entre los claros gestos de preocupación en sus compañeros y rivales. Durante un rato fue atendido sobre el verde y finalmente el futbolista fue evacuado con oxígeno en camilla.

Las primeras noticias, según la BBC, informaban que Lockyer estaba "consciente y receptivo". El jugador galés preocupó más si cabe a todos porque en mayo sufrió ya un colapso en el 'playoff' final contra el Coventry y tuvo que ser trasladado a un hospital. El futbolista del Luton pasó por quirófano para someterse a una operación en el corazón y fue declarado apto para jugar en el mes de junio. La Premier confirmó la suspensión del partido de este sábado, que marchaba con un 1-1, después del "incidente médico".

"Nuestros pensamientos están con Tom Lockyer y con todos los jugadores del partido de hoy", dijo el comunicado. Tanto los futbolistas del Luton como los del Bournemouth del técnico español Andoni Iraola salieron al campo aún emocionados a agradecer el apoyo del público después de confirmarse la suspensión.

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.



He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx