Así se despide a una leyenda: el apoteósico adiós de Rudy de su gente

El histórico jugador madridista se despidió de su público en una eterna ovación que se prolongó durante más de veinte minuto y que le provocó sumergirse en un mar de lágrimas

"El Real Madrid no sabe despedir a sus leyendas". Es una eterna cantinela que sobreviene por enci,a del club blanco cada final de temporada, cuando alguno de sus jugadores históricos, y en esa entidad eminentemente ganadora es difícil no serlo, decide poner punto y final a su trayectoria como madridista. Esa frase quedó desparramada por los suelos con lo que era la previsible despedida de Rudy Fernández, uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, de su afición.

El Real Madrid de baloncesto disputaba, y ganaba, el segundo partido de playoffs ante el sorprendente UCAM Murcia, el otro finalista, y ponía el 2-0 en una serie al mejor de cinco. Los próximos dos partidos son en el Palacio de los Deportes de la localidad pimentonera, por lo que previsiblemente Rudy disputaba su último partido ante su gente antes de colgar las botas, en una decisión ya anunciada.

Y la despedida de Rudy fue apoteósica. Tanto, que no fue capaz de contener las lágrimas. Primero sobre el parquet, con todo el público presente en el otrora Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid brindándole una ovación como jamás se había escuchado. Luego, con el reconocimiento de las peñas baloncestísticas del Real Madrid al jugador, entregándole recuerdos y placas conmemorativas en un adiós en el que los aplausos sin descanso se prolongaron por más de veinte minutos.

Como Kroos, el adiós con la selección

Rudy, MVP del partido tras una exhibición de ataque a la zona 2-3 presentada por el UCAM (cuatro triples sin fallo), se despedirá así de su equipo dejando de nuevo destellos de su inmensa calidad. Tal y como sucedió con Kroos. Ambos colgarán definitivamente las botas con sus selecciones: Kroos en la Eurocopa con su Alemania. Rudy tiene que pasar por un preolímpico para intentar estar en los Juegos de París.

Curiosamente, en algo que llamó la atención, no hubo despedidas para otros jugadores del Real Madrid que previsiblemente dejarán el club este verano: histórico es Fabian Causeur, que se marcha. Pero también lo hacen Vincent Poirier y Carlos Alocén, por lo menos. Y para ellos no hubo aplauso. Es la diferencia entre ser un referente para la eternidad de la sección o no serlo. Porque el Madrid sí sabe despedir a sus leyendas y Rudy, sin duda, lo es.