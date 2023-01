Los ocho minutos de reloj que impiden a Aubameyang regresar a la liga española

Tanto Atlético de Madrid como Barcelona estaban interesados en contar con el delantero gabonés del Chelsea, pero la normativa impide jugar en tres equipos la misma temporada.

Sucedió el pasado 13 de agosto. El Barça, en su partido inaugural, no pasaba del empate a cero frente al Rayo Vallecano y Xavi Hernández decidió recurrir a Aubameyang en el minuto 82 del encuentro. El delantero gabonés, que llevaba media temporada en el club catalán, sustituyó a Jordi Alba, pero en los ocho minutos que permaneció sobre el césped del Nou Camp no pudo colaborar a la victoria blaugrana que, finalmente, no se produjo.

Después de ese partido, Xavi no volvió a contar con Aubameyang que, prácticamente en la última hora del mercado de verano, acordó su salida al Chelsea londinense, donde está cuajando una temporada de lo más irregular. Debido a esta situación en Londres, el atacante africano se estaba planteando la opción de abandonar la disciplina del club de Stamford Bridge para volver a España e incorporarse, o bien en el Atlético de Madrid para así cubrir la salida de Joao Félix, o al Barça, en cuyos planes volvería a entrar si Depay se iba al Atleti con el mismo objetivo anteriormente citado.

Sin embargo, ninguna de esas opciones es posible, ya que la normativa de la FIFA lo prohíbe, concretamente en el artículo 15.4. Dice así: "Los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes durante una temporada. Durante este periodo, el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por dos clubes, sujeto a las siguientes excepciones temporales". Y, como se ha explicado anteriormente, Aubameyang ya ha disputado minutos en dos clubes diferentes en la presente campaña.

Se podría abrir una excepción en el caso del Barcelona, ya que su vuelta supondría eso, un regreso, y de ese modo solo jugaría en dos clubes, el Chelsea y el propio club del Nou Camp. Sin embargo, este caso se regula por el reglamento de la Federación Española de Fútbol que, en su artículo 141.5, dice: "Los/as futbolistas cuya licencia se cancele, no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados".

Chicharito sí jugó en tres equipos diferentes

Un caso similar, aunque no idéntico, fue el del mexicano Chicharito Hernández que, en una misma temporada, militó en el West Ham, en el Sevilla y en Los Ángeles Galaxy, pero aquí entra en vigor la excepción expresada por la FIFA. "Un jugador que juega en dos clubes pertenecientes a asociaciones cuyas temporadas se crucen (es decir, donde la temporada comience en el verano/otoño mientras la otra comience en invierno/primavera), puede ser elegible para jugar partidos oficiales en un tercer club durante la temporada que corresponda", se puede leer en el reglamento mundial del fútbol.