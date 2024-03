De la Fuente, en el punto de mira: Brahim rechaza a España e irá con Marruecos

El próximo viernes, el seleccionador nacional dará la convocatoria para los amistosos ante Brasil y Colombia y en ella no estará el jugador del Real Madrid, que escogió su país de origen.

Hay caso Brahim. O mejor dicho, ya no lo hay porque el jugador del Real Madrid ha decidido jugar c0n Marruecos y no hacerlo con la selección española. Nacido en Málaga hace 24 años, su familia tiene su origen en el país norteafricano y, pese a que aún no hay confirmación oficial, todos los medios de comunicación han dado por buena la versión de que será internacional con su país de origen.

El asunto es complicado. Brahim, que está teniendo una notable temporada en el Real Madrid después de dos grandísimas campañas en Milan, siempre ha sido un fijo en las categorías inferiores de la selección española, incluida en la sub'21 que tantos años dirigió el actual seleccionador absoluto, Luis de la Fuente. Sin embargo, en las primeras convocatorias preparadas por el técnico riojano, Brahim no ha figurado.

El jugador del Real Madrid llegó a ser convocado por Luis Enrique en 2021, pero no tuvo minutos en ninguno de los dos encuentros en los que estuvo presente.

Lo que sí se sabe es que Luis de la Fuente confeccionó una prelista de 50 jugadores para los próximos amistosos de España, ante Brasil y Colombia, y en ella sí que figura Brahim. La lista definitiva se hará pública este viernes y, en principio, el atacante madrileño tenía muchas opciones de formar parte de ella, pero Brahim ha decidido no esperar y apostar por Marruecos, que también tiene compromisos internacionales la próxima semana.

De la Fuente no ha llamado a Brahim

Parece que en el entorno del jugador están molestos porque desde la Federación no ha habido contacto alguno con él. Su situación, el hecho de que pueda ser llamado por dos selecciones, le convertía en un caso especial, por lo que veían lógico que Brahim esperara alguna comunicación por parte de la selección española haciéndole ver su confianza en el futuro. Lo que también es evidente es que De la Fuente no ha modificado su comportamiento habitual, ya que él no habla con los futbolistas, salvo los lesionados, antes de convocarlos.

Enhorabuena a la RFEF por perder a un talento descomunal como Brahim Díaz. Le deseo mucha suerte con la selección marroquí, y espero que si alguna vez nos cruzamos, nos eliminen. pic.twitter.com/ypC7gDaBzl — J. Miguel 🇯🇪 (@Mikkexl) March 11, 2024

También es cierto que, pese a las buenas prestaciones de Brahim con la camiseta del Real Madrid, en la selección tendría que luchar por un puesto con futbolistas como Dani Olmo, Nico Williams o, incluso, el barcelonista de 16 años Yamine Lamal, jugadores de absoluta confianza del seleccionador nacional.

A la conclusión de la victoria del Real Madrid sobre el Celta (4-0), Carlo Ancelotti fue preguntado al respecto y, como no podía ser de otra manera, no se quiso mojar demasiado: "España tiene un montón de jugadores y no es fácil elegir, hacer la convocatoria. No sé qué va a decidir", comentó.