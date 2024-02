Ilia Topuria muestra su enfado con el descortés Sánchez: "¿por qué no felicita?"

El luchador, que aún no tiene la nacionalidad española pero sí la residencia, se lamenta por no haber sido aún felicitado por el presidente del Gobierno, que le ha ignorado

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, reciente campeón de la UFC (Ultimate Fighting Championship) en la categoría de peso pluma, ha sorprendido por unas palabras sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien se ha mostrado decepcionado. Topuria, que recibió una efusiva felicitación de Vox (de quien se dice que es simpatizante) tras ganar el campeonato del mundo de su categoría, no ha sido aún homenajeado por el mandatario. Un caso realmente singular.

"¿Por qué no he tenido la felicitación del líder de mi país?", se quejó Topuria, recordando que es habitual que el máximo mandatario felicite a los deportistas españoles cuando logran triunfos. Topuria sí ha sido felicitado por personalidades como Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Álvaro Morata, Fede Valverde, Ferran Torres, Andrés Iniesta, Koke, Pedri...

Pero es que el caso de Topuria es singular, pues no ha obtenido aún la nacionalidad española. En anteriores ocasiones ha dejado claro su amor por nuestro país, con expresiones como "Yo me siento súper español". Su caso contrasta con la de otros deportistas que fueron nacionalizados por la vía rápida, como los futbolistas Diego Costa (brasileño) o el Robin Le Normand (francés).

Lo mismo ocurrió en el pasado con jugadores de baloncesto como Lorenzo Brown o Serge Ibaka, para que pudieran disputar torneos internacionales representando a nuestro país. Sin embargo, no hay por ahora noticias positivas para el luchador Topuria, que va luciendo bandera española por los rings y presumiendo de españolidad.

La situación relativa a Topuria es compleja. Nació en Alemania, pero es hijo de padres georgianos, y tiene esa nacionalidad. Sin embargo, cuando apenas tenía 15 años, comenzó a vivir a Alicante, donde comenzó a practicar artes marciales mixtas. Desde entonces, tras tantos años residiendo en nuestro país, tiene la residencia, pero no se le ha concedido todavía la nacionalidad española. Habla perfectamente nuestro idioma y de hecho es apodado 'El Matador' en los rings.

Control de pasaportes para extranjeros

No es la única queja de Topuria con el trato recibido en España, donde no termina de ser reconocido. El luchador contó que cuando llegó al aeropuerto de Barajas, donde le esperaban decenas de seguidores, tuvo que pasar por la cola de extranjeros: "Al aterrizar he pensado que por qué tenía que pasar por donde los extranjeros". Fue entonces cuando agregó que "no he tenido la felicitación del líder de nuestro país". "Me dolió, pero no tengo rencor", dijo en todo caso sobre Sánchez.

Para contrarrestar este digusto, Topuria se dará un baño de masas este fin de semana en Madrid, ya que hará el saque de honor en el Santiago Bernabéu en el partido Real Madrid-Sevilla del domingo. Precisamente sobre este estadio, el luchador se ha pronunciado sobre un sueño que tiene en mente: "El Santiago Bernabéu es mítico y para cualquiera, da igual a lo que te dediques, lucirse allí sería un honor. Yo empujaré para llevar UFC al Bernabéu. No tengo duda de que va a pasar". Busca un gran combate mediático ante decenas de miles de espectadores en nuestro país.