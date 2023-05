Primera oportunidad para que el Barça cante un alirón que el Espanyol no quiere

Si el equipo de Xavi gana el domingo en Cornellá, será campeón de Liga y dejará a su eterno rival muy cerca de Segunda, pero los blaugrana pueden llegar al feudo perico ya con el título.

El Campeonato de Liga 2022/23 puede tener campeón este fin de semana, cuando aún quedan cinco jornadas por disputar. La insultante superioridad del Fútbol Club Barcelona en la tabla clasificatoria, con un juego ramplón y fuera de Europa desde hace meses, otorgan esa posibilidad al conjunto que entrena Xavi Hernández. De hecho, en sus manos está alzarse con el título liguero, ya que depende de sí mismo para hacerlo. Una simple victoria, el domingo en el derbi ante el Espanyol en Cornellá, le daría la ventaja necesaria para proclamarse campeón.

Ese triunfo, de producirse, dejaría al equipo perico en una situación muy complicada de cara a salvarse del descenso. Actualmente, el conjunto que entrena Luis García es penúltimo, a 3 puntos de la salvación, pero la llegada del exjugador no ha supuesto el revulsivo que se creía en la entidad blanquiazul.

El asunto es que el Barcelona incluso podría llegar a Cornellá con el título liguero en el zurrón. Es muy complicado, claro, pero la posibilidad para que eso sucediera pasaría porque ni el Real Madrid ni el Atlético ganaran mañana sus respectivos compromisos ligueros. El cuadro de Ancelotti reservará a más de medio equipo frente al Getafe, siempre pensando en el partido decisivo del miércoles en Manchester y Simeone acumula bajas para su visita al campo del Elche, ya descendido a Segunda División. En todo caso, rivales sencillos para el segundo y el tercer mejor equipo de un campeonato, en cuya cabeza, casi nunca ha habido duelo.

Si Madrid y Atleti perdieran, el Barcelona llegaría a Cornellá como campeón y, en ese caso, ¿el Espanyol haría pasillo? Mejor, casi, que no se dé esa posibilidad porque aquello podría herir muchas sensibilidades.

Por ejemplo, la de Sergi Darder, uno de los mejores jugadores del Espanyol, que sabe que equipo se juega el domingo gran parte de sus posibilidades de permanencia. En una entrevista en AS, Darder reconoce que "no hemos estado en muchos partidos a la altura, y puede ser, más que una victoria necesaria, algo que le debemos a la afición. Quiero que la gente salga a morir, sabiendo que no es sólo un partido”.

"No nos gusta que celebren cosas en nuestra cara"

“Necesitamos los tres puntos no para que el Barça no gane la Liga, sino para salvarnos”, destacó el mediocampista, quien admitió que tiene una idea propia sobre si habría que hacer el pasillo al Barcelona en caso de que ya sea matemáticamente campeón de Liga el domingo, “pero me la voy a guardar. Si ganamos nosotros, me da igual todo lo demás. Y confiemos en que el Madrid gane a otro rival directo”, apuntó Darder, además de recordar que "no nos gusta que celebren cosas en nuestra cara".