El boxeador más salvaje de todos los tiempos anuncia su vuelta... a los 58 años

Fue un animal salvaje, un boxeador desbocado, posiblemente el mayor pegador de todos los tiempos (44 victorias por KO). En los años 80, era capaz de paralizar todo el planeta, incluyendo a una España que trasnochaba para ver sus espectaculares combates en Las Vegas, que solían ser un visto y no visto porque en tres intercambios de golpes ya tenía a su adversario besando la lona.

Es Mike Tyson, el que fuera campeón más joven de los pesos pesados, al ganar por primera vez el título con 20 años, cuatro meses y 22 días. El norteamericano, ídolo de masas, el mismo que dijo "Es un milagro que haya llegado vivo a los 40, pero fui viejo demasiado pronto y listo demasiado tarde", ha decidido que va a volver a enfundarse los guantes. Miedo da de pensar en quién se pondrá enfrente.

Mike Tyson training at 57 years old and he still got it pic.twitter.com/z6XeoneEon