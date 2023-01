Así hablaban directivos del Barça sobre Messi: "Rata de cloaca, enano hormonado"

Durante una conversación con Bartomeu y Óscar Grau, el jefe de los servicios jurídicos del club culé, Román Gómez Ponti, se despacha a gusto con el futbolista argentino. "No sabe ni leer".

Nuevo escándalo en el seno del Fútbol Club Barcelona. No del actual, el de Joan Laporta, sino del dirigido por Josep María Bartomeu, considerado por la mayoría como uno de los peores presidentes de la historia del club catalán. El Periódico publica hoy conversaciones que aparecen en una investigación realizada por los Mossos d’Esquadra, que demuestra que la filtración de los contratos de Messi y de Piqué a la prensa partieron del propio club.

Por el tono que emplea en las conversaciones publicadas, parece que el propio Bartomeu no estaría al tanto del origen de esas informaciones. "Esta filtración", reconoce el entonces presidente, "sólo puede salir del club. No creo que sea una filtración de él para provocar su marcha. Quien lo ha filtrado hace daño al club", reconocía el dirigente culé.

Esto que publica El Periódico sobre los Washapp de Gomez Punti, abogado del Barcelona y Bartomeu sobre Messi y Pique es tan lamentable que demuestra el nivel al que llegó la directiva y sus profesionales “ Enano hormonado y rata de cloaca” llaman a Messi . Lamentable es poco pic.twitter.com/pKCU9O2sdF — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) January 12, 2023

Pero ese tono se eleva hasta límites ciertamente insospechados cuando el que toma la palabra es el jefe de los servicios jurídicos del Barcelona, Román Gómez Ponti, que se refiere a Leo Messi en términos absolutamente hirientes y nunca escuchados hasta el momento.

"Barto, de verdad", se dirige al presidente, "no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos y renovaciones, ‘patros’ (patrocinios) sólo para él etc (…) Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos en él hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça LA VIDA. Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes su mítico whastapp “presi bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques”. Ojalá se marche ante la indiferencia de la gente", dice Gómez Pontí, que, a su tremendo discurso en el que también engloba a Luis Suárez, recibe la lacónica respuesta, "sí", de Óscar Grau, en ese momento director ejecutivo del club.

"Si no sabe ni leer"

Y, sin embargo, Gómez Pontí decidía no detenerse ahí y ampliaba el círculo de influencia de Messi y su familia en el entorno de la plantilla blaugrana. "A las cifras de su contrato deberían sumarse Pinto, la renovación de Suárez y la de Jordi Alba. O la comisión de renovación de Ansu Fati. Pero, si no sabe ni leer y encima lleva de socio a un traficante de drogas", comenta el jefe de los servicios jurídicos del club.