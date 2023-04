Beckham desvela su gran TOC: desde discutir con Victoria a recibir bromas por él

El futbolista inglés, que pasó por el Manchester United y Real Madrid entre otros equipos, desveló en su documental que padece un trastorno que le ha acarreado muchos problemas estos años.

Uno de los grandes futbolistas de los últimos años se ha sumado a la moda de grabar su documental. Razón no le falta a David Beckham, uno de los jugadores más mediáticos de la historia, si no el que más. Con el, con sus peinados, su estilo, su relación con la ex Spice Girl Victoria, etc. dio posiblemente dio paso a lo que hoy conocemos como el fútbol moderno porque creo tendencia y le vinieron siguiendo otros iconos como Guti, Fernando Torres, Cristiano Ronaldo, etc.

A lo largo de este 2023 se estrenará este documental que está centrado en la vida de David Beckham. Durante los capítulos iremos conociendo más a fondo a este centrocampista inglés que comenzó su carrera en el Manchester United y que pasó a formar parte del Real Madrid. Tras el club blanco también tuvo otras aventuras, como la que vivió en el PSG, Milan o su aventura estadounidense en Los Ángeles Galaxy.

Este documental será emitido en Netflix y se ha publicado un adelanto en el que se pueden ver puntos de la vida más desconocida de David Beckham. Sus manías o el TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo, que tiene con la limpieza y el orden. "Es agotador dar vueltas alrededor de cada vela. Recorto las mechas y limpio el cristal. Lo que más odio es el humo del interior de la vela", comenta el futbolista británico, que reconoce tener discusiones con Victoria por estas costumbres que no puede evitar.

Este TOC de David Beckham le ha llevado a tener bastantes problemas también en el mundo del fútbol ya que ha reconocido que sus compañeros, conocedores de este hecho, muchas veces iban a su habitación del hotel para, al parecer, mantener conversaciones con él. Pero, realmente, a lo que iban era a desordenarle el cuarto para que cuando se fueran se pusiera a limpiarlo y ordenarlo.

Victoria tiene su hueco

Por ejemplo, se podrá ver una discusión entre David y Victoria por el simple hecho de no dejar la sal en su sitio. Y es que el ex futbolista del Real Madrid ya ha manifestado en varias ocasiones lo maniático que ha sido siempre con diferentes casos. "Todo debe estar ordenado en línea recta. Cuando meto lo refrescos en la nevera, deben ser números pares. Si voy a un hotel tengo que poner todos los papeles y libros que haya en un cajón", ha dicho.

Y es que durante el documental tanto David Beckham como Victoria hablarán de estos problemas que tiene el que fuera internacional con Inglaterra. Discusiones y conversaciones irónicas, además de vídeos privados de la infancia del futbolista, la convivencia familiar con sus hijos y los detalles de su vida centrarán la atención de este programa que se emitirá en Netflix.