Chelsea 0 -2 Real Madrid: El recetario blanco del Régimen

Violín y martillo pilón. El recetario del Régimen del Real Madrid en Europa volvió a plasmarse en Londres, ante el Chelsea. Los de Ancelotti, dos golazos de Rodrygo, colosales Kroos y Modric, tremendo Valverde, ganaron en Stamford Bridge (0-2) y esperan rival en semifinales de la Copa de Europa, City (casi seguro) o Bayern (esperando un milagro). Con la polémica de la pataleta de niño pequeño de Laporta resonando en el ambiente, el equipo de todos los regímenes demostró que los únicos ingredientes válidos son virtuosismo y puño de hierro, plasmado en el segundo gol blanco, un chicharro histórico.

Mudryk attempts the slide tackle, doesn’t come off in Rodrygo’s 2nd goal build up



Not a defender so not particularly surprised that it didn’t come off for him



He’s looked lively otherwise & would have injected that energy had he started / been on earlier pic.twitter.com/xI71WhqJtO