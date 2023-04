Real Madrid 2 - 0 Chelsea: El Madrid baila un Mamiblue

Se esperaba a un Chelsea tibio, y el Real Madrid le puso a bailar el Mamiblue. Los campeones de Europa se deshicieron (2-0) de los Frank Lampard en un partido en el que los dioses de la Champions sonrieron en el momento exacto a los blancos para que el encuentro, salvo dos minutos al arranque, fuera muy plácido para ser cuartos de Copa de Europa. Benzema y Asensio dejaron la victoria en casa y las semifinales, más cerca.

En un giro inesperado de los acontecimientos, Ancelotti apostó por alinear de inicio... a los mismos que en el 0-4 de Barcelona de la pasada semana. No se puede decir que sorprendiera a nadie, y tampoco lo hizo al Chelsea, que nada más empezar el encuentro dispuso de dos ocasiones galopando en transición ante un cierto desorden blanco y dos pérdidas de Modric en el centro del campo impropias del croata.

Fueron los mejores minutos (dos, por ser exacto) de Joao Felix, el hombre triste. Dicen que el portugues es tan buen jugador como pechofrío. Y siento discrepar: es una fábrica de hielo: en barra, cubitos o en escamas. El jugador cedido por el Atlético se dejó ver esos 120 segundos y no volvió a aparecer sobre el verde, acrecentando su fama de jugador que se esconde en los partidos grandes.

Todo lo contrario que el Madrid. Los blancos, tras el susto inicial y pese a los problemas que sufría por la superioridad numérica londinense en el centro y porque James podía con Camavinga casi siempre, comenzaron a imponer su fútbol. Es decir, a convertir el partido en un correcalles donde el adversario se cree que va a poder marcar pero el que marca, siempre, es el Madrid: la primera que tuvo, a la cazuela, gol de Benzema.

real madrid vs chelsea

goal for real madrid scored by benzema pic.twitter.com/qPaNDD2yIu