Pedri regala el triunfo al Barcelona y los azulgranas se consolidan como líderes

El conjunto culé venció por 1-0 al Getafe en el Camp Nou gracias al gol del centrocampista canario, que aprovechó el único error que los azulones concedieron a lo largo de todo el partido.

El Barcelona se llevó los tres puntos frente al Getafe al ganar por 1-0 al cuadro de Quique Sánchez Flores, que queda en una situación delicada. Pedri hizo el único tanto del choque tras aprovechar un error del rival y la gran noticia del Barcelona es que Ansu Fati pudo todo el encuentro, aunque es verdad que no estuvo a su mejor nivel. Ahora los de Xavi se consolidan en el liderato y les toca pasar a pensar en la Copa del Rey.

Los domingos continúa habiendo Liga mientras se disputa también la Kings League de Piqué. No sabemos si el ex central del Barça logró evitar que algún culé viese la victoria de los azulgranas frente al Getafe, pero lo que sí ha hecho es darle la posibilidad de ver la final four de este nuevo torneo en el Camp Nou dentro de unos meses.

El Barça se jugaba el liderato y con Lewandowski y Ferran Torres sancionados Xavi optó porque Ansu Fati asumiese el rol del polaco con Dembélé y Raphinha a ambos lados. Por detrás, Busquets, Pedri y Gavi formaban el trivote y la línea defensiva era para Sergi Roberto, Koundé, Christensen y Balde. Defendiendo el arco, después de descansar ante el Ceuta, Marc-André Ter Stegen.

Con un pasillo en reconocimiento de la Supercopa de España recibió el Getafe al cuadro azulgrana antes del inicio del encuentro. Luego, con un equipo al completo defendiendo en campo propio para evitar que los de Xavi Hernández tuviesen la posibilidad de generar alguna ocasión clara de gol. Y lo estaban consiguiendo, pero pasada la media hora cometieron el único error de la primera mitad y los culés no perdonaron.

Fallo en la salida de balón de Djené, los locales roban y montan un contragolpe rápido que termina con Raphinha metiendo un centro que manda al fondo de la red Pedri. Desatascaba el encuentro el ex de Las Palmas, pero también estuvo cerca de regalarle el empate al Getafe. Un pase atrás del canario llegó a los pies de Borja Mayoral, que disfrutó de un mano a mano que salvó Ter Stegen de una manera perfecta.

Y es que, salvo en esta ocasión, el resto de intervenciones de Ter Stegen estuvieron marcadas porque el futbolista del Getafe que dispuso de la oportunidad estaba en fuera de juego. En la primera de ellas, a los 5 minutos, llegó a marcar Borja Mayoral tras recoger un rechace, pero Enes Ünal estaba en posición antirreglamentaria en el primer disparo.

Del resto en la primera mitad, poca cosa. Amarilla perdonada a un Gavi que sigue repartiendo bastante cada semana. Dos disparos desde el mismo sitio del Barça, uno del canterano y otro de Dembélé, que detuvo Soria. Y un Ansu Fati desaparecido porque el Getafe no le dejaba moverse por ningún lado con comodidad donde generalmente lo hace Robert Lewandowski.

Sin sentenciar el choque

Tras el descanso Christensen y Balde no volvieron al verde y entraron Eric García y Jordi Alba por ellos. Con el balón ya rodando en la segunda mitad se vio a un Getafe de Quique Sánchez Flores que continuó con el mismo planteamiento de encerrarse y defender hasta aprovechar algún contragolpe con el que poder sorprender.

Pero si el balón se lo regalas a los culés es, obviamente, complicado meterles en problemas. Eso sí, mientras pasasen los minutos y Ansu Fati estuviese desatinado y el resto de sus compañeros tampoco encontrasen la fórmula de superar la muralla que había plantado el Getafe, todavía podían tener opciones de crear un contragolpe con el que igualar la contienda.

Amarilla para Dembélé.

El Getafe pidió la expulsión. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/6lJpuZHtIe — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 22, 2023

Los minutos transcurrían y en defensa los madrileños seguían firmes. Dembélé rozó la roja con una dura entrada sobre Alderete y Quique Sánchez Flores, que se jugaba su puesto, vio cómo sus pupilos comenzaron a tener algún acercamiento, pero ninguno metió en graves problemas a un Barça que se acabó llevando los tres puntos y consolidándose como líder de la Liga Santander.