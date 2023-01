El Al Nassr no se conforma con Cristiano y ahora quiere ir a por Sergio Ramos

El club saudí pretende que el reciente fichaje de CR7 sirva como efecto llamada y sea un aliciente para que otros jugadores de nivel se interesen en jugar en la Liga de Arabia.

Parece que el Al Nassr tiene intención de llegar para quedarse en el mundo profesional del futbol. En el inicio de esta temporada, sus dirigentes dejaron muy claras las intenciones que tienen con la llegada del entrenador francés Rudi García y de futbolistas importantes como el portero Ospina o el español Álvaro González. Poco después reafirmaban su intención con el fichaje de todo un crack como Cristiano Ronaldo. Sin embargo, parece que el club no quiere parar aquí y que sus intenciones van mucho más allá del fichaje del delantero portugués. Hay un nuevo nombre en la diana del Al Nassr: Sergio Ramos.

El fichaje del portugués va a hacer de efecto llamada a otros jugadores de renombre, al menos así lo creen sus dirigentes, y ya se han puesto manos a la obra para intentar convencer a futbolistas que estén en sus últimos años de su carrera, pero que hayan sido referencia en el fútbol europeo. Sergio Ramos entra de lleno en esa definición.

La oferta va a llegar con la base principal de una importante cantidad de dinero, una cantidad que muchos podríamos catalogar de irrechazable. Los dirigentes del Al Nassr creen que esa será la manera de convencer al que fuera capitán del Real Madrid. Su idea es realizar el fichaje a partir del verano de 2023, ya que en ningún momento se plantean realizar el fichaje en el mercado de enero.

En Arabia Saudí consideran a Sergio Ramos un jugador estratégico, en un nivel por debajo de Cristiano Ronaldo, pero con la suficiente entidad como para ser otra gran referencia para el crecimiento del fútbol saudí.

El defensa no tiene pensado todavía poner el punto y final de su carrera deportiva una vez termine el próximo 30 de junio su contrato con el PSG. Antes de nada escuchará al equipo francés y, a partir de ahí, el resto de propuestas. Ya sabe de las intenciones del Al Nassr, así que todo dependerá del interés que muestre el equipo francés.

Señalado en la derrota del PSG

Ramos ha sido precisamente el gran señalado en la derrota ante el Lens (3-1), con el que el PSG comenzó ayer el año. El diario L'Equipe se cebaba con el español otorgándole la nota más baja del equipo parisino, un 3 sobre 10. "Estuvo en apuros en todas las transiciones contrarias. Falló claramente en el segundo gol del Lens y se mostró pasivo en el tercero, lastrado por la pérdida de balón de Fabián Ruiz. No brilló en las subidas ni en la construcción del juego", apunta el 'uno a uno' de L'Équipe. Tampoco fue el mejor partido ni del exjugador del Betis ni de Carlos Soler.

"No es la derrota lo que me molesta, sino la forma en que encajamos los goles, sobre todo, el primero. Sabíamos que eran muy fuertes en la transición, pero no respetamos nuestras posiciones y encajamos el segundo. Es la primera vez que veo a mi equipo tan desorganizado", criticó duramente a su equipo el técnico Christophe Galtier tras el encuentro.