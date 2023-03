Laporta responde al comunicado del Madrid: "El Barça es víctima de una campaña"

El presidente del conjunto azulgrana compartió en sus redes sociales un mensaje con el que intentaba tranquilizar a todos los aficionados culés tras la noticia que llegó desde el Bernabéu.

Desde que se conoció la denuncia de la Fiscalía al Barcelona y a sus dos ex presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, en Can Barça no se están viviendo buenos momentos. Además, el Real Madrid ha anunciado a través de un comunicado, tras una Junta Directiva de urgencia convocada por Florentino Pérez, que se personará como parte perjudicada en este escándalo conocido como el 'caso Enríquez Negreira'.

"El Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos y reitera su plena confianza en la acción de la justicia y ha acordado que, en defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas", señaló la entidad de Chamartín en el comunicado oficial que compartieron tras la Junta Directiva celebrada en Valdebebas.

El Real Madrid no irá de la mano con Javier Tebas y La Liga en la demanda y entrará si esta denuncia de la Fiscalía es aceptada. Y es que el viernes pasado la Fiscalía presentó una denuncia contra el Barcelona y sus ex presidentes Sandro Rosell y Bartomeu, además de contra el propio Negreira y los ex directivos Grau y Soler.

La Fiscalía les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental. La denuncia se ha presentado en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que ya recibió una querella del árbitro Xavier Estrada Fernández contra Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero por estos hechos.

La respuesta de Laporta

Por otro lado, Joan Laporta no ha sido denunciado porque lo acontecido durante su primera etapa como presidente ya habría prescrito. Tampoco entra en esta investigación el hijo de Enríquez Negreira porque no ha quedado acreditado que "conociera y compartiera el propósito de su padre".

Se esperaba un comunicado del Barcelona respondiendo al del Real Madrid, pero finalmente ha sido Joan Laporta a título personal a través de sus redes sociales quien ha respondido al conjunto merengue. "Culés, estad tranquilos. El Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos", comenzó escribiendo.

Culers, estad tranquilos. El Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos. Ninguna sorpresa, defenderemos al Barça y demostraremos la inocencia del Club. Muchos tendrán que rectificar. #totsUnitsFemForça — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) March 12, 2023

"Ninguna sorpresa, defenderemos al Barça y demostraremos la inocencia del club", continuó escribiendo en su mensaje Joan Laporta. "Muchos tendrán que rectificar", advirtió el máximo mandatario de la entidad culé.