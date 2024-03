El fútbol español está de luto: fallece Manuel Ruiz de Lopera a los 79 años

En la madrugada del sábado al domingo se conoció la triste noticia de la muerte de Manuel Ruiz de Lopera. El que fuera presidente y máximo accionista del Real Betis Balompié durante dos décadas falleció a los 79 años en su casa en la ciudad de Sevilla, tal y como anunció su familia. Una vez se hizo público, las reacciones de los que le conocieron no tardaron en llegar para recordar a este directivo que fue uno de los más mediáticos junto a los Jesús Gil, Augusto César Lendoiro, Joan Gaspart y compañía.

Lopera estaba atravesando un estado de salud bastante delicado, ya que el pasado 5 de enero fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, la UCI, de la Clínica HLA Santa Isabel, aquejado de diverticulitis. Pese a su posterior recuperación, dos meses y medio después finalmente el ex presidente del Real Betis murió en su casa de la sevillana calle Jabugo.ç

Manuel Ruiz de Lopera fue presidente del Real Betis desde el año 1996 hasta 2006 y durante el tiempo que estuvo en el cargo no dejó indiferente a nadie. Es cierto que con su empresa Farusa fue el máximo accionista del conjunto de Heliópolis, hasta que traspasó sus acciones a Luis Oliver. Fruto de este movimiento hubo una investigación y una sentencia en contra del ex presidente que ha fallecido en la madrugada de este domingo 24 de marzo.

🟢⚪️ @BZarandona: "He crecido y me he formado en el @RealBetis gracias a Lopera. Solo puedo hablar cosas buenas de él"



👉 "Fue presidente en una de las épocas más complicadas del Betis y gracias a él, el equipo salió a flote"https://t.co/RbcTVYHfe1 pic.twitter.com/nPBQPz7qgW