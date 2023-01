El Barça vence al Girona con gol de Pedri y los culés se abonan al 'unocerismo'

Los hombres de Xavi Hernández se impusieron por 0-1 en Montilivi en este derbi catalán y es el sexto partido en lo que va de la Liga Santander que ganan con este resultado tan ajustado.

El Barcelona se llevó los tres puntos tras vencer por 0-1 al Girona gracias al solitario tanto de Pedri, que se ha convertido en el reemplazo de Lewandowski al sumar tres encuentros consecutivos anotando. Además, los de Xavi Hernández es la sexta vez que consiguen en Liga este resultado, por lo que parece que se abonan a aquel 'unocerismo' que hizo famoso el Atlético en los primeros años del Cholo.

Después de la Copa del pasado miércoles contra la Real Sociedad llegaba la resaca. El Barcelona la pasó de la mejor manera en un derbi frente al Girona que cerró con una victoria, pero con un juego sin brillantez y con pocas ocasiones. Pero al final son 3 puntos importantísimos con los que meter presión al Real Madrid.

Para intentar conseguir el triunfo Xavi no pudo contar ni con Lewandowski ni Ferran, que cumplían su último partido de sanción en la Liga. Ansu, Dembélé y Raphinha actuaron como hombres más adelantados, teniendo por detrás a Gavi, De Jong y Busquets. Koundé, Araújo, Eric García y Marcos Alonso estaban en la defensa. Ter Stegen, el responsable de defender la portería culé.

La primera mitad fue bastante intensa, pero tampoco nos dejó grandes ocasiones de gol. Los locales comenzaron presionando bastante arriba para intentar recuperar el cuero cerca de la portería azulgrana, pero poco a poco fueron bajando esas revoluciones para esperar un poco más atrás al Barça.

La primera gran llegada la tuvo Yan Couto, pero se equivocó al preferir recortar a disparar a portería. Después llegaron las ocasiones del Barcelona, una para Dembélé y otra para Ansu Fati, siendo clave en las dos el canterano culé, que se aprovechó de dos errores en el intento de sacar el balón jugado desde atrás del rival.

El Barcelona, que jugaba con una camiseta con los colores de la señera este derbi catalán, sufrió la lesión del que ha venido siendo uno de los mejores en los últimos partidos: Ousmane Dembélé. Ni media hora había pasado cuando el francés se llevó su mano al muslo y pedía la sustitución. Pedri entró por él y el canario se convertía en centenario con el club del que ha sido aficionado toda la vida.

El ex de Las Palmas tuvo la última del primer tiempo, pero su disparo fue muy flojito. Minutos antes también dispuso de una ocasión Taty Castellanos en la otra parte del campo. La controló con el pecho de espaldas a portería en la frontal del área y se inventó una chilena espectacular que para desgracia de cualquier amante de este deporte no acabó en gol.

Desde que arrancó el segundo acto los ánimos estaban más calientes y Gavi no tardó en ver la cartulina amarilla por una dura entrada sobre Arnau Martínez. El Barcelona empezó a encerrar a su rival, que ya prácticamente se iba a esperar a tener algún contragolpe rápido con el que poder sorprender.

Pedri hace de Lewandowski

Y con todo el Barcelona en campo rival para presionar la salida del balón llegó un nuevo robo que esta vez no desaprovecharon. Recuperaron el cuero en la banda derecha y acabó centrando Jordi Alba desde el costado opuesto para que Pedri sólo tuviese que empujar el cuero y firmar su tercer partido consecutivo haciendo gol.

Intentó el Girona subir una marcha más al partido tras encajar el gol sabiendo que ya no tenían nada que perder. Pero, al igual que le sucedía al Barça, siempre se estrellaban en el muro defensivo del adversario. En la recta final Xavi quitó del campo a un Ansu que volvió a demostrar que tal vez no sea el adecuado para reemplazar a Lewandowski cuando no esté el polaco.

Realmente ni unos ni otros disfrutaron de grandes ocasiones debido al gran papel que jugaron las zagas de ambos conjuntos, pero es cierto que el Girona, por medio de Iván Martín, perdonó el empate al mandar fuera lo que era un remate a bocajarro. Pitido final y los tres puntos que se iban en el bolsillo del líder, que parece que se está abonando a aquel 'unocerismo' que hizo tan famoso al Atlético de Madrid.