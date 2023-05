El PSG rompe con Messi, que tendrá que decidir entre Barcelona, Miami o Arabia

La historia de amor entre el argentino y el club galo salta por los aires tras la escapada publicitaria del ex barcelonista. En Francia aseguran que no volverá a vestir la camiseta del PSG

La historia de amor entre Leo Messi y el PSG, que no era de tan amor sino de simple y puro parné, llega a su fin. El equipo parisino ha decidido sancionar al astro argentino con dos semanas de empleo y sueldo tras la escapada de éste a Arabia Saudí por motivos publicitarios, saltándose un entrenamiento justo tras una nueva derrota del cuadro capitalino francés. La paciencia de Al-Khelaïfi se ha agotado y Messi tendrá que buscarse equipo a partir del 30 de junio porque no seguirá en el Parque de los Príncipes.

El contrato entre la entidad y el jugador se extinguirá el 30 de junio. El PSG dispone de una opción de renovarlo por otro año, pero esa opción, asegura la Prensa francesa, no será ejercida. El número 30 terminará la temporada en París, pero luego se marchará a otro equipo. El Barcelona, si consigue arreglar sus serios problemas de financiación, el Inter de Miami de David Beckham y la Liga de Arabia Saudí aparecen como los únicos pretendientes de un futbolista que está ya en el ocaso de su carrera y que pretendía, según los medios especializados galos, renovar su contrato en París pero siendo plenipotenciario en la parcela deportiva. Un papel que, dicen, ya tiene Kylian Mbappé.

En el entorno del astro argentino aseguran que la directiva parisina estaba al tanto de su viaje a Arabia, lo mismo que el director deportivo Luis Campos. Messi es embajador del turismo de Arabia Saudí y no podía postergar más el viaje tras haberlo aplazado en otras dos ocasiones. El argumento del líder de la Ligue 1 es que pese a tener conocimiento nunca autorizó el viaje.

Una renovación infructuosa

Desde el entorno de Messi, y antes del Mundial 2022 que ganó Argentina, se filtró que las negociaciones para renovar con el cuadro galo iban por el buen camino. Pero de repente algo se ha truncado, más aún tras la prematura eliminación de los galos en Champions, donde quedaron apeados en octavos de final, otro fracaso europeo más. La marcha de Messi no será considerada una gran pérdida para los hinchas de PSG, que creen que no ha demostrado el nivel deseado (le han abucheado en diversas ocasiones), ni para sus dirigentes, que no verían con malos ojos ahorrarse el salario del argentino para poder seguir manteniendo a Neymar y Mbappé en el equipo.