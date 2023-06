Verstappen hace la 'pole' y Sainz le acompañará en primera línea en Montmeló

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró este sábado la 'pole position' del Gran Premio de España, octava cita del Mundial de Fórmula 1, con una mejor vuelta de 1:12.272 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con los españoles Carlos Sainz (Ferrari) segundo y Fernando Alonso (Aston Martin) noveno.

