La desgarradora confesión de Alphonso Davies: "No tengo familia y estoy solo "

Alphonso Davies, uno de los mejores futbolistas del planeta, lateral izquierdo del Bayern de Múnich y pretendido por clubes como es el Real Madrid, ha utilizado sus redes sociales para hacer una confesión que ha preocupado a muchos. Se trata de un jugador de éxito, titular en su equipo y el mejor de su selección, la canadiense, pero eso no ha terminado de darle la felicidad en la vida porque asegura que le faltan otro tipo de cosas.

"Para mí, como no tengo familia y mi novia no vive conmigo, estoy solo", comenzó explicando el futbolista. Hay que comentar que Alphonso Davies nació en un campo de refugiados en Ghana después de que sus padres huyeran de la guerra civil que había en Liberia. A los cinco años se trasladó a Canadá, donde creció y se formó como futbolista hasta que en 2018 dio el salto a Europa fichando por el Bayern de Múnich.

Strong performance tonight 💪🏾 leaving here with our head high and 3 points🙏🏾, looking forward to Tuesday ! pic.twitter.com/U3z8TwN17C