"Confío en haber tomado la decisión correcta volviendo a la selección española"

Aitana Bonmatí, una de las mejores jugadores del campeón de la Champions, está disputando con España el Mundial de fútbol femenino en Australia y Nueva Zelanda.

Una de las últimas futbolistas españolas en rectificar y volver a ser seleccionable por Jorge Vida fue Aitana Bonmatí. La centrocampista del campeón de la Champions League, el Fútbol Club Barcelona, dejó de formar parte de ese grupo de jugadoras que se negaron a formar parte del combinado nacional después de la Eurocopa del pasado año si es que las cosas no cambiaban en la Federación. Al menos, según ella, algo sí que se ha modificado, porque Bonmatí está disputando el Mundial que se celebra en Australia y Nueva Zelanda.

"Durante la temporada, y sólo puedo hablar por mí, mantuve algunas reuniones con la federación. Ambas partes acordamos y aceptamos que algunas cosas tenían que cambiar para que pudiera volver. Tengo la esperanza de que la federación nos dé el respaldo que merecemos, así que al final decidí jugar este Mundial", relata Bonmatí en una columna en The Players Voice.

Para la catalana fue "muy difícil" ser una de las que solicitó no ser convocada si no había cambios. "Te pierdes partidos, dinero, patrocinadores, todo. Te 'matan' en la prensa. Pero yo quería participar. Sentía que la RFEF tenía que invertir más en nosotras, que había que hacer ciertos cambios si queríamos ganar grandes torneos, que es lo que queremos hacer, si no, ¿para qué?", remarca.

Ahora, ya con la Copa del Mundo iniciado, y con la primera victoria en el torneo (España 3 - Costa Rica 0), prefiere no darle "por ahora más vueltas" a este asunto. "Simplemente estoy muy ilusionada con este torneo. Y confío en haber tomado la decisión correcta", asegura la centrocampista.

"En el Mundial 2019 nos faltó experiencia"

"Australia y Nueva Zelanda son lugares increíbles, pero no estamos aquí de vacaciones. Nuestro equipo es diferente ahora, en el Mundial de 2019 nos faltó experiencia, esta vez tenemos un grupo de jugadoras que lo han ganado todo con el Barça", advierte la catalana.

El despliegue de @AitanaBonmati en este debut mundialista le vale el 𝐌𝐕𝐏 del partido.



El despliegue de @AitanaBonmati en este debut mundialista le vale el 𝐌𝐕𝐏 del partido.

La campeona de la Champions admite que "jugar en el Barça es muy intenso" y que su objetivo es el de "seguir ganando". "Me encanta esta presión, la sensación de que no puedes fallar, de que tienes que exigirte lo mejor cada día. Se ha convertido en parte de lo que soy", recalca. "Voy a dar el 200 por 100 para ayudar al equipo en este Mundial. Y como siempre, saldré a jugar el fútbol que aprendí de Xavi e Iniesta, es la forma que más me gusta", añade.

Bonmatí, colaboradora de ACNUR

Desde un punto de vista más personal, Aitana Bonmatí resaltó su gusto por viajar porque es su forma "favorita de desconectar" y su papel a la hora de ayudar a los más desfavorecidos como colaboradora de ACNUR. "A veces pienso que este mundo es una mierda. Tanta gente tiene que dejar sus casas sin querer por culpa de la guerra y llegan a lugares como España e Italia sin dinero, sin amigos y sin hablar el idioma. Sinceramente, me rompe el corazón", lamenta.

"Tragedias como ésta me hacen darme cuenta de lo privilegiada que soy. El año pasado empecé a trabajar con ACNUR, que organiza entrenamientos en Barcelona para mujeres refugiadas con el fin de proporcionarles una red de apoyo aquí y ayudarlas a integrarse. Siempre pido a mis compañeras de equipo botas y ropa de repuesto que puedan tener. No va a arreglar el mundo, pero creo que ha mejorado bastantes vidas. Para mí, eso significa mucho", sentencia.