Tebas da la voz de alarma: "Es el peor momento del fútbol español"

El presidente de LaLiga asegura que, a raíz del escándalo protagonizado por el Barça y Enríquez Negreira "está en riesgo la reputación del Barcelona, pero también de nuestra competición".

Javier Tebas jamás había hablado con tanta dureza y tanto pesimismo de su producto, del que le da de comer. El presidente de LaLiga ha expuesto con toda crudeza el momento actual por el que pasa el fútbol español, afectado por una enorme crisis de reputación al que le ha llevado el escándalo Negreira, por el que la Fiscalía ha acusado al Fútbol Club Barcelona de algo muy parecido a comprar partidos.

En los micrófonos de Vamos, en Movistar, y a preguntas de Susana Guasch, Tebas no ha querido poner paños calientes y ha analizado la realidad tan cruda como, al menos desde fuera, parece. "Que yo recuerde es el peor momento del fútbol español. Es el peor problema que tenemos. Hay unos pagos reconocidos por el propio Barcelona. Eso es anormal. Nadie considera que pueda ser normal. Se está generando una crispación que es entendible. Está en riesgo la reputación del Barcelona, pero también de nuestra competición", ha comenzado el presidente de la patronal futbolística.

Respecto a la ausencia de explicaciones por parte de Laporta, Tebas asegura no entenderlo. "Me siento avergonzado de que todavía no tengamos una explicación convincente, no tenemos ninguna explicación del Barcelona y ya han pasado unos cuantos días. Tienen un victimismo que no lo considero adecuado para resolver esta situación. Si ellos la tienen clara con tanta seguridad, como manifiesta el presidente del Barcelona, nos la aclarara a todos. Es lo que espero, para bien y no para mal".

Nada más conocerse los primeros detalles del escándalo, Tebas fue el primero que quiso dejar claro que el Barcelona no corría peligro deportivamente porque los hechos habían prescrito. Pero, el avance de los días ha puesto al descubierto nuevos detalles que han provocado que la Justicia entre al asunto con todas las de la ley.

El presidente de LaLiga también valoro el hecho de que el Real Madrid entrara, por fin, el pasado domingo, a formar parte de la acusación particular. "El Madrid ha seguido el curso de lo que ha seguido la Liga. Nos personaríamos como acusación particular en la denuncia de la Fiscalía y el Madrid se va a personar también. Están en su derecho", comentó Tebas.

Mbappé y LaLiga española

En otro orden de cosas, Tebas fue preguntado por las posibilidades de que Mbappé acabe firmando, de una vez, por el Real Madrid. "Una cosa es si lo veo y otra si me gustaría verlo en nuestro campoeonato. A mí me gustaría que Mbappé estuviese en la Liga española. El único equipo aquí que puede acceder a sus pretensiones y a su valor económico es el Real Madrid", aseguró.