A Florentino se le complica la Superliga: Arabia ha llegado con su Liga Estado

La Superliga, ese proyecto faraónico encabezado por Florentino Pérez que pretendía acabar con el poder superior de la UEFA para, aglutinando a los mejores clubes del mundo, crear una macrocompetición donde las entidades deportivas más valiosas midieran sus fuerzas y así atraer a los patrocinadores, las televisiones y los espectadores, se ha encontrado de repente con la horma de su zapato. Es la Liga de Arabia Saudí, una competición que hace un año no conocía absolutamente nadie (salvo Álvaro Medrán, ex canterano madridista que se buscó la vida allí antes que nadie) pero que ahora es, con permiso de la Premier, la competición futbolística más atractiva el mundo.

Parafraseando a Florentino Pérez, que tanto se quejó de lo que llamaba "clubes estado" (entidades futbolísticas que tenían el apoyo financiero directo o indirecto de organismos políticos locales o nacionales), ahora han surgido las "ligas estado", cuyo primer exponente, el que va a cambiar el panorama futbolístico mundial si no lo ha hecho ya, es Arabia Saudí.

