Xavi respira para el estreno en LaLiga... y descarta el fichaje de una estrella

El técnico culé, que contaba con menos de la mitad de la plantilla del Barcelona inscrita de cara al inicio liguero, comienza a ver cómo el club empieza a tener más fichas antes del domingo.

El Barcelona afronta este domingo su estreno en LaLiga EA Sports visitando el Coliseum Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe en la capital de España. El nerviosismo en las oficinas del Camp Nou ha existido estos últimos días porque Xavi Hernández sólo contaba con 11 jugadores de campo para visitar al cuadro azulón, por lo que hay una gran cantidad de futbolistas a los que no podía alinear.

La marcha de jugadores como Sergio Busquets o Jordi Alba no ha aliviado la delicada economía que atravesaba el Barcelona. La entidad de la Ciudad Condal ha trabajado duro este verano y ha conseguido reforzar la plantilla de Xavi Hernández con la clara intención de pelear por revalidar el título de LaLiga EA Sports, además de tratar por todo los medios de esquivar un nuevo fracaso europeo y, por lo menos, alcanzar los cuartos o las semifinales de la Champions League.

En el Barcelona hay caras nuevas, como la de Íñigo Martínez, Oriol Romeu o Ilkay Gündogan. También han vuelto cedidos como Abde, Dest o Lenglet, de los que se desconoce qué sucederá con ellos. Pero, por ahora, todos tienen un denominador común: no han sido inscritos en LaLiga y hasta que no se haga no podrán jugar partido oficial con el club culé.

Araujo ya está inscrito en la liga. Primer efecto de los acuerdos anunciados hoy pic.twitter.com/CezAqTALvS — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 11, 2023

Pese a la preocupación que existía con este tema, Xavi Hernández ya comienza a ver la luz al final del túnel, ya que Joan Laporta ha sorprendido a todos activando nuevas palancas con las que ganan margen económico para las inscripciones de estos futbolistas que han llegado este verano o que han vuelto tras sus cesiones. El último en ser apuntado ha sido Ronald Araújo, que podrá jugar frente al Getafe, pero hay otros veteranos como Marcos Alonso o Sergi Roberto que también esperan al igual que los nuevos.

Xavi dice no

Además, entre esos futbolistas que están inscritos se encuentra Ousmane Dembélé, que parece tener las horas contadas en Can Barça. La salida del francés con dirección PSG podría conllevar la llegada de Neymar a la Ciudad Condal después de que el brasileño solicitase salir del Parque de los Príncipes, algo que Nasser Al-Khelaifi, y desde Qatar, veían con buenos ojos desde que terminó la pasada temporada.

🗣️ El redactor de AS en Barcelona Javier Miguel desvela por qué al técnico catalán no le convence la posibilidad de que el futbolista brasileño vuelva a vestir de azulgranahttps://t.co/ZkjZIP7vgg — Diario AS (@diarioas) August 8, 2023

Con la más que posible salida de Neymar aparece el Barcelona en escena, pero es una operación muy complicada. Lo económico, obviamente, jugaría un papel importantísimo en esta operación, pero es que, según ha informado As, Xavi Hernández habría paralizado la operación negándose a que se efectúe porque podría llegar a ser una mala influencia para los jóvenes de la plantilla. En lo deportivo podrían llegar a apostar por él a pesar de sus lesiones, pero el técnico del Barça considera que hay asuntos más importantes que cerrar antes de pensar en el todavía extremo del PSG.