El Chiringuito se atreve a dar la exclusiva que nadie quiere oír sobre Simeone

Paco García Caridad, veterano colaborador del programa que presenta Pedrerol, desveló anoche que el argentino ya le ha dicho al Atleti que no seguirá en el banquillo la próxima temporada.

Simeone acaba de cumplir once años al frente del Atlético de Madrid. Todo un récord para los tiempos deportivos que vivimos, en los que los clubes no paran de cambiar de técnico hasta lograr sus objetivos. Así era, en modo superlativo, el club colchonero hasta la llegada del técnico argentino, el hombre que, desde todos los puntos de vista, cambió para siempre la historia de una entidad que, con Simeone en el banquillo, ha vuelto a ser considerada en su importancia, tanto a nivel nacional como, sobre todo, en el entorno internacional.

Pero todas las historias han de acabarse alguna vez. Y el Atleti está en la peor de las once temporadas en las que ha sido dirigido por el argentino. Fuera de Europa desde el pasado mes de octubre y a 14 puntos del liderato después de la derrota ante el Barcelona del domingo, únicamente cuenta con dos objetivos desde aquí a que acabe la temporada: la Copa del Rey y la clasificación para la Champions de la próxima temporada.

En el torneo del KO, el Atlético se las verá con el Levante, en Valencia, en partido correspondiente a los octavos de final. Si superara ese partido ante uno de sus rivales más incómodo de las últimas temporadas, estaría tan solo a cuatro triunfos de lograr un título que, por sí solo, ya daría cierto sentido a un año espantoso. Pero ese es, poco menos, que el cuento de la lechera.

Lo de Europa está peor y es absolutamente impepinable para el futuro colchonero y, tras la disputa de las 16 primeras jornadas, el Atlético está fuera de los cuatro primeros puestos que dan derecho a jugar la Champions. A un solo punto del Betis, que es cuarto, pero fuera de esas plazas.

Simeone se irá en junio

El panorama no es, por tanto, nada halagüeño. Tampoco para Simeone. Cada vez son más las voces críticas contra su comportamiento en el banquillo, pero hasta ahora nadie se había atrevido a asegurar que el argentino no seguiría la próxima temporada al frente del equipo rojiblanco. Y anoche lo hizo Paco García Caridad, veterano periodista deportiva y habitual colaborador de El Chiringuito, que no dejó lugar a la duda. "Simeone ya le ha dicho a Miguel Ángel Gil Marín que en junio, se acabó, que no continuará en el Club Atlético de Madrid".

Como bien apunta García Caridad, ahora tendría mucho más sentido el hecho de que el Atlético de Madrid esté negociando con el Chelsea una cesión sin opción de compra por Joao Félix. El portugués ha viajado hoy mismo a Londres para firmar su contrato hasta final de temporada. Esta cesión, y no traspaso, podría tener que ver con que el portugués ya sepa, por boca del club, que Simeone no seguirá en el Atleti, por lo que su futuro en el club estaría mucho más abierto. Y no digamos, claro, si es que sustituyera al argentino en el banquillo rojiblanco fuera el exseleccionador español Luis Enrique Martínez.