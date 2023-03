Barcelona 2 - 1 Real Madrid: Un gol de Kessie deja sentenciada la Liga

En un partido en el que el Madrid estuvo rematadamente mal mientras mantuvo a las vacas sagradas sobre el césped, lo perdió cuando por fin apareció sobre el campo. LaLiga está perdida

La Liga, por si alguien lo dudaba, es del Barcelona. En un partido en el que el Madrid estuvo rematadamente mal mientras mantuvo a las vacas sagradas sobre el césped y que perdió cuando mejor jugaba, con un tanto de Kessie en el 92'+, los de Xavi se impusieron a su archirrival madrileño (2-1) y se escapa doce puntos en la clasificación. Esto está sentenciado, y debería hacer pensar en los despachos de la entidad madridista.

Negar que un Barcelona-Real Madrid ya no es lo que era es algo que no puede discutir nadie. No sólo porque los dos mejores jugadores del mundo de este siglo, Messi y Cristiano, ya no estén, sino porque la inmensa pérdida de credibilidad del fútbol entre la gente (y en eso se incluye el Barçagate, es obvio) ha logrado que este maravilloso deporte esté bajo sospecha. Sin Florentino Pérez en el palco, la tensión entre ambos clubes es evidente, LaLiga jugaba una de sus últimas manos de esta temporada. Pero el primer tiempo fue absolutamente decepcionante.

Por parte de ambos equipos, que además pudieron jugar exactamente a lo que querían. El Barcelona, a manosear el balón ante un rival que tampoco le ponía mucho empeño en la presión. El Madrid, a defender en estático e intentar atacar a base de transiciones de Valverde y Camavinga y de la chispa de Vinicius. Aunque la primera ocasión, a los veintipocos segundos, fue blanca (un remate lejano de Benzema), los azulgrana daban más sensación de peligro porque los de Ancelotti defendían demasiado atrás.

Pero los duendes del fútbol son insondables. En una aproximación madridista sin aparente peligro, Vinicius chisporroteó, llegó a línea de fondo y su centro, que parecía no tener destinatario, tropezó en la cabeza de Araujo y superó a Ter Stegen. 0-1, que sólo sirvió para dejar más claros los roles de cada equipo. El Madrid a defender y el Barça buscando cómo superar a una zaga madridista que sólo permitía centros laterales y vivía relativamente cómoda. Sí, Courtois tenía que intervenir mucho y con acierto pero tampoco exageradamente exigido.

Con Ancelotti abusando del Vinisistema, balones al brasileño mientras Benzema no estaba, y con el Camp Nou gritando "así gana el Madrid" porque ya no está (o no debería estar) Negreira, era de cajón que el Barcelona igualaría la contienda. Fue en una jugada con varios rebotes, hasta que Sergi Roberto acertó a embocar ante un Coourtos tapado por Militao y que no pudo hacer nada.

El 1-1 fue la última jugada del primer tiempo, pero en el segundo no cambió el guión. Kroos y Modric estaban desaparecidos, y Benzema deambulaba en su tono fantasmal de toda la temporada, así que los de Ancelotti jugaban como Iñigo Montoya, con una mano atada a la espalda. Hasta Carletto no movió el avispero no apareció el Madrid. Rodrygo, Ceballos y Asensio fueron una bendición ofensiva, mientras que Tchouameni le dio al equipo la energía que necesitaba.

El Madric creció y creció, y hasta marcó en un tanto de Asensio que anuló el VAR porque trazaron las líneas con Bic Naranja, el que escribe fino, en vez de con con Bic Cristal, el que escribe normal. A tumba abierta, el Madrid intentó la heroica, pero en el ida y vuelta esta vez le tocó perder, otra vez en la prolongación, esta vez del segundo tiempo. La Liga está finiquitada y se la lleva el Barcelona.