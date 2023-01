Una leyenda de la Premier League relaciona a un ex del Real Madrid con el Barça

El que fuera futbolista del Manchester United Rio Ferdinand ha hablado sobre el mediapunta noruego, una de las grandes sensaciones en Inglaterra y relaciona su futuro con el club azulgrana.

Aunque el Barcelona tiene muy complicado, por no decir imposible, actuar en este mercado de fichajes, hasta que no termine enero no se puede dar nada por hecho. Con dificultades para inscribir a Gavi en el primer equipo, el final de esta ventana de traspasos parece que será tranquila en las oficinas del Camp Nou, aunque ya relacionan a un ex del Real Madrid con la entidad culé.

Uno de los nombres propios de esta temporada en la Premier League es el de Martin Ödegaard. El mediapunta noruego es uno de los hombres claves en el equipo de Mikel Arteta que lidera con comodidad el campeonato de la regularidad en Inglaterra y ya comienzan a salir rumores que hablan de la posibilidad de que a final del curso cambie de aires.

El mítico futbolista del Manchester United Rio Ferdinand habló en el podcast Vibe with five y fue claro acerca del futuro del ex futbolista del Real Madrid. "Diría que en este momento sea mi jugador del año", comentó acerca del noruego. "Si Haaland se relaja con los goles, el Arsenal gana la Liga y Ödegaard continúa así, será el mejor de la temporada", añadió.

‼️ Rio Ferdinand: "Solo veo a Odegaard fuera del Arsenal si le quiere el Barça"



👏 El ex del United se une a la lista de halagos para el futbolista noruego del Arsenalhttps://t.co/etL2w7SLwy — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 27, 2023

Una vez hablado del rendimiento del futbolista noruego, Ferdinand valoró cuál puede ser el futuro del ex madridista. "El único sitio al que podría ir es a algún lugar como el Barça. Si pujan, es una conversación diferente", comentó el que fuera central del Manchester United. Y es que Rio parece dejar claro que Ödegaard solo dejaría el club gunner por otro que practique un fútbol de toque y asociativo.

Pescar en el Real Madrid

Martin Ödegaard nunca cuajó en el Real Madrid. Llegó muy joven y tras varias cesiones en las que brilló, tanto en los Países Bajos como en la Real Sociedad, se le dio una oportunidad a las órdenes de Zinedine Zidane. El técnico francés no contó con él apenas y acabó decidiendo abandonar el Santiago Bernabéu para iniciar una aventura en el Arsenal, pero que podría llegar a su final pronto si el Barça se interesase por él, tal y como desveló Rio Ferdinand.

Rio Ferdinand: “Ødegaard está jugando como Mozart en este momento”



Me encaja. Tú ponle unos violines a esta asistencia y es lo más épico del año.



🎥 @premierleague pic.twitter.com/fiiDDVXMEZ — La Media Inglesa (@LaMediaInglesa) January 4, 2023

La operación podría ser muy complicada de afrontar para un Barcelona que además de poder querer al ex del Real Madrid también estaría pensando en pescar en Concha Espina. En los últimos meses se ha especulado con que han tanteado a Marco Asensio, que acaba contrato el próximo 30 de junio, al igual que Dani Ceballos, a los que le gustaría ficharlos gratis de cara al próximo curso.