Escándalo en las cuentas del Barça: Hacienda está investigando este movimiento

La situación que atraviesa el Barcelona a todos los niveles está preocupando, y mucho, a los culés. La mala temporada en lo deportivo se ve empeorada cuando se revisa toda la economía del club, pero eso ya es una realidad conocida por todos. Ahora han saltado las alarmas por un ingreso que han recibido los directivos por parte de ISL Futbol Limited Liability Company, una empresa de marketing deportivo que ha ingresado 350.000 euros en una cuenta en la aparece el nombre de Joan Laporta como titular y que comparte con la Junta Directiva.

Para comenzar explicando esta historia hay que remontarse a la fecha en la que Joan Laporta volvió a ser elegido como presidente del Barça. El 15 de marzo de 2021 se abrió una cuenta en el Banco Sabadell, dos días antes de que el máximo mandatario blaugrana tomara el mando del club. En esa cuenta bancaria se recibió un pago de 750.000 euros y otro de 700.000 euros por parte de JBM Investments y Capital Planet SL., siendo esta última del hermano de Laporta. Con ese dinero los directivos culés pudieron pagar parte de las comisiones y gastos del aval que necesitaban para poder adquirir el control del Barcelona.

Esta información, que ha sido desvelada por El Periódico, asegura que esa cuenta servía para pagar los intereses del aval de más de 120 millones de euros que tuvo que presentar Joan Laporta, ya que la cifra correspondía al 15% del presupuesto de gastos de la temporada que ya estaba en curso. Ese interés aplicado por el Banco Sabadell era del 2% anual, lo que implicaba que por directivo tocaba a unos 124.000 euros. Además, recuerdan que este procedimiento de presentar el aval terminó unas horas antes de que se cumpliera el plazo, por lo que estuvieron a punto de repetirse las elecciones.

También recalcan en esta información que más de la mitad del dinero que recibió Joan Laporta para el aval llegó de personas que no acabaron en la Junta Directiva, como el caso de Jaume Roures, por lo que si Toni Freixa o Víctor Font hubieran presentado una queja, las elecciones se podrían haber repetido. Esto no sucedió y Joan Laporta subió a un trono en el que se ha rodeado de sus amigos y durante una época se produjeron varias dimisiones, como la de Ferran Reverter, que parece que fueron por esas discrepancias que existían dentro de la cúpula, ya que el presidente del Barça ha ido presionando a todos para que fueran pagando su parte.

Ahora vuelven a vivir unas semanas complicadas, ya que la Agencia Tributaria ha iniciado un investigación para conocer todos los detalles: desde las personas que participaron en el aval hasta la cantidad de dinero que prestaron. Uno de ellos fue el empresario José Elías, que ya ha dado su testimonio en Hacienda.

La empresa ISL hizo esa transferencia de 350.000 euros en una fecha en la que ya trabajaba con el Barcelona, ya que lo hace desde 2015 cuando Josep María Bartomeu contó con ellos para abrir escuelas en Estados Unidos y realizar campus del club en el país norteamericano. Esta entidad, licenciataria del Barça ha seguido trabajando con la entidad con Joan Laporta y no ha dejado de crecer, hasta el punto que el equipo anunció que serían ellos los que organizarían dos partidos de la primera plantilla en EE.UU, uno ante el Inter Miami y otro contra el New York Red Bull.

🔴 | Font, sobre los pagos por el aval de Laporta denunciado por EL PERIÓDICO: "No tiene buena pinta, no huele bien"



El excandidato a la presidencia del club no descarta una moción de censura: "Tendremos que asegurar que no se han cruzado líneas rojas"https://t.co/F3UIsh9ZDO