Rodrygo desvela los dos problemas que no le impidieron marcar dos golazos

El delantero brasileño no tenía previsto jugar en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz, pero lo tuvo que hacer por la indisposición de Brahim y brilló a grandísima altura en la victoria blanca.

Cuando, dos horas antes de que comenzara el encuentro, las radios comenzaban a adelantar el once titular del Real Madrid en Cádiz, a nadie le extrañaba la ausencia de Rodrygo en el equipo titular. El delantero brasileño había llegado de la concentración con la selección de su país con la rodilla un poco dañada y, aunque las pruebas médicas realizadas destacaron una lesión importante, el plan de Ancelotti era reservarlo en el banquillo para que pudiera jugar el próximo miércoles en Champions ante el Nápoles.

De hecho, la presencia de Brahim en el once titular con el que el Real Madrid iba a saltar al césped del Nuevo Mirandilla estaba totalmente confirmada. Sin embargo, Rodrygo tuvo que formar parte del once titular del equipo blanco debido a una indisposición, en forma de repentina gastroenteritis, que imposibilitó el concurso de Brahim.

Este tío ni siquiera tenía pensado jugar ayer y acabó haciendo un doblete y dando una asistencia. El estado de forma de Rodrygo es superlativo. pic.twitter.com/Fr3siZyR1V — rad 🇨🇵 (@Radical_Vini) November 27, 2023

De esta manera, y ante la ausencia obligada por lesión de su compatriota Vinicius, fue Rodrygo el compañero de Joselu en la punta del ataque del equipo de Ancelotti. Y la casualidad no pudo ser más favorecedora para los intereses del Real Madrid ya que Rodrygo, con dos auténticos golazos, fue absolutamente crucial para construir una victoria blanca en Cádiz, que acabaría confirmado Bellingham con su gol de cada día.

Una vez concluido el encuentro, las cámaras de Real Madrid TV consiguieron la versión del propio Rodrygo a cerca de cómo había vivido el convulso prólogo del encuentro. "20 minutos antes de salir a calentar estaba tranquilo, pensaba que iba a descansar porque no estaba muy bien. Me dolía la rodilla y un diente. Pero me tocó jugar y salió todo bien", relató el delantero brasileño.

Por su parte, la versión de Carlo Ancelotti fue la siguiente: "Le quería dar descanso después de su largo viaje con Brasil, pero el problema intestinal de Brahim antes del partido fue mala suerte. Rodrygo ha vuelto a marcar la diferencia. Pero lo que ha marcado la diferencia ha sido nuestro buen partido, con actitud, manejando los tiempos...", confesó el técnico italiano del Real Madrid.