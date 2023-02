El jugador del Real Madrid a cuya puerta está llamando, y con fuerza, el Atleti

Según apunta Marca, el club rojiblanco habría hecho una oferta a Dani Ceballos, que vive su mejor momento como madridista y cuyo contrato concluye el próximo 30 de junio.

Desde el pasado 1 de enero, Dani Ceballos es libre de negociar con cualquier club del mundo un contrato para las próximas temporadas. Y en esas fechas, hace solo un mes, nadie daba un duro porque el futbolista sevillano tuviera la más mínima posibilidad de renovar con el Real Madrid, pero ahora, todo ha cambiado y, por primera vez desde que es jugador blanco, Ceballos ha conseguido jugar cuatro partidos consecutivos como titular en el equipo. Y a buen nivel, excepción hecha, claro, del desastre en Mallorca, en el que nadie brilló.

El hecho es que Ceballos aún no tiene ninguna oferta para renovar de parte del Real Madrid y no son pocos los que indican que nadie entre los que deciden en el club, a pesar de los deseos de Ancelotti, considerarían una gran pérdida no contar con el centrocampista andaluz la próxima temporada.

Y ya han empezado a surgir nombres de clubes que llaman a la puerta de un jugador que, muy probablemente, esté en la primera lista de la selección española que ofrecerá Luis de la Fuente el próximo mes de marzo. Según apunta José Félix Díaz en Marca, uno de esos clubes habría sido el Atlético de Madrid, que querría contar con el sevillano para las próximas temporadas.

La información también apunta que, anteriormente, Milan y Aston Villa presentaron al jugador sendas ofertas, que fueron rápidamente descartadas por el futbolista. Su intención es esperar a que el Real Madrid le ofrezca un contrato de renovación, aunque, en principio y por ahora, la oferta del club colchonero seguiría sobre la mesa.

Ceballos cumple su cuarta temporada en el Real Madrid, club que lo fichó del Betis después de tres buenas campañas en su club de origen. Su trayectoria en el Bernabéu ha sido muy irregular y cuando más jugó fue en los dos años que estuvo cedido en el Arsenal, aunque tampoco brilló en la Premier. Su carrera nunca ha llegado a explotar todo lo que apuntaba cuando fue nombrado, en dos ocasiones consecutivas, el mejor futbolista de dos Europeos sub'21 seguidos.

El camino de Morata, Llorente, Hermoso o Reguilón

En el caso de que fichara por el Atlético de Madrid continuaría un camino ya transitado en los últimos años por futbolistas como Álvaro Morata, Mario Hermoso, Marcos Llorente o, más recientemente, el apenas utilizado por Simeone Sergio Reguilón. Su llegada, al menos en principio, no sería demasiado bien vista por los aficionados del Atlético.