El durísimo comentario de un periodista hacia la presidenta del Valencia

El Valencia Club de Fútbol viajará mañana al Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid en un clima irrespirable de auténtica guerra civil. Desde que Peter Lim comprara el club en 2014 se han vivido momentos críticos, pero muy pocos como el actual. El equipo, con una plantilla absolutamente desequilibrada, está a punto de asomarse al precipicio del descenso y está buscando entrenador tras el último experimento fallido, en este caso, el italiano Gennaro Gattuso, que también se hartó de aguantar promesas incumplidas.

En este contexto, Layhoon Chan, presidenta del Consejo de Administración del Valencia, ha dado la cara esta mañana en una rueda de prensa en la que ha certificado la permanencia de Peter Lim y su conglomerado de empresas al frente del Valencia. "No vamos a salir corriendo cuando hay problemas", ha dicho en repetidas ocasiones la ejecutiva de Singapur.

Acompañada del director técnico, Miguel Ángel Corona, y del director corporativo, Javier Solís, Layhoon Chan ha desvelado que "cuando Gattuso solicitó la reunión el domingo sabía que no iban a ser buenas noticias. Él nos dijo que no veía clara la forma de revertir la situación" y ha defendido a Voro, entrenador interino del Valencia por enésima vez, como alguien "capaz de ayudar al equipo y que puede aportar estabilidad que el club lleva intentando promulgar desde verano cuando ofrecimos dos años a Gattuso".

Uno de los momentos más tensos de la rueda de prensa se ha producido cuando ha tomado la palabra Rafa Dasi, periodista de Valencia Capital Radio, que, más que una pregunta, ha puesto el altavoz al sentir de miles de seguidores valencianistas. "Han pisoteado el escudo de mi abuelo, dedíquense a la petanca", le ha espetado el periodista, que solo ha obtenido respuesta en un sentido. "En fútbol no siempre sale todo como uno ha planeado. Esto no va a afectar el trabajo del club, nos empuja a trabajar más duro si cabe. No hemos recibido ninguna oferta creíble ni estamos esperando ni buscando ninguna oferta", ha asegurado la presidenta del Consejo de Administración del club.