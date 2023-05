Yeremy Pino cae en la tentación y su novia se declara feliz en Telecinco

El internacional canario del Villarreal es la nueva pareja de una de las participantes de la última edición de La Isla de las Tentaciones, que fue engañada por su antiguo novio repetidamente

Ni son los primeros, ni mucho menos, serán los últimos. Nueva pareja entre una "estrella" televisiva y un jugador de fútbol. Los protagonistas, en este último caso, son Yeremy Pino y Elena Adsuara, futbolista canario, internacional con el Villarreal él, concursante en la última edición de La Isla de las Tentaciones ella.

Elena, apodada la Barbie de Castellón, llegó al reality de Telecinco enamoradísima de David, conocido, lógicamente, como Ken. Y el tal David encarnó, de manera absolutamente convincente, ese cliché de concursante que engaña a su pareja a las primeras de cambio, también a las segundas y mucho más a las terceras. En esta ocasión, incluso, David tuvo que soportar la reprimenda de su suegra, la madre de Elena, que le puso las cosas bien claritas.

Después de muchos llantos, la concursante abandonó la isla en solitario, aunque todo parece indicar que no ha tardado demasiado tiempo en encontrar un sustituto para su antiguo novio. Y ese no ha sido otro que Yeremy Pino, el futbolista canario con el que se le pudo ver en un viaje que la pareja realizó hace semanas a París, coincidiendo con un descanso que Quique Setién dio a toda la plantilla del Villarreal, incluido el internacional español.

El romance fue confirmado anoche en una de las últimas entregas de la presente edición de La isla de las tentaciones con muchos de los concursantes en el estudio. Elena Adsuara tuvo que soportar la presencia de la pareja formada por David y María, la tentadora de la que acabó prendada en el reality, pero lo hizo con una especie de sonrisa eterna.

Este detalle no cayó en saco roto para nadie, pero especialmente para la presentadora del debate, Sandra Barneda que, justo antes de que concluyera la entrevista de Elena, le realizó la pregunta esperada por todos a la castellonense. “Te veo sonriente, feliz, confiada. Iba a decir enamorada, no sé si puedo decirlo”, dijo la escritora. “Se podría decir que sí”, le respondió la concursante.

“Elena, ¿estás enamorada? ¿Vuelves a creer en el amor?”, incidió la presentadora, a lo que contestó la castellonense muy tajantemente: “Sí”. Unas palabras que han seguido a otras en las que se ha referido directamente al futbolista del Villarreal, aunque no le ha mencionado: “Me da esa confianza que nunca me ha dado nadie”.

Su apoyo y el de toda su familia

Aunque sin citar en ningún momento el nombre de Yeremy Pino, Elena quiso despedirse agradeciendo lo que tanto el internacional canario como su familia la están ayudando en estos últimos tiempos. “Quiero agradecerle tanto a él, como a mi familia y a su familia todo el apoyo que he tenido estos meses. Y que les quiero un montón”.

Con solo 20 años, Yeremy Pino es uno de los futbolistas españoles más prometedores, aunque con más de 130 partidos disputados ya en el primer equipo del Villarreal. En la actual temporada, el delantero canario, que estuvo en el Mundial de Catar con España, lleva marcados tan solo 3 goles.