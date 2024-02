The Special one se lleva un tantarantán del The Supremo One

El Tribunal Supremo ha confirmado que el entrenador portugués debe pagar una deuda al fisco español correspondiente a la liquidación tributaria del IRPF del 2011 y 2012

A The Special One ('El Especial', como le gustaba referirse a sí mismo) se le ha cruzado The Supremo One, que es algo más. Y es que 2024 no ha podido arrancar peor para José Mourinho. Tras haber sido destituido de la Roma el pasado mes de enero, ahora el técnico portugués ha recibido otra desagradable noticia, y ésta bastante más que la otra. El Tribunal Supremo ha confirmado que el entrenador luso debe pagar una deuda al fisco español correspondiente a la liquidación tributaria relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 2011 y 2012, cuando dirigía el Real Madrid.

El Tribunal Económico Administrativo Central desestimó en 2018 una reclamación presentada por el entrenador portugués relativa al IRPF de los períodos 2010-2012, que se tradujo en una multa tributaria de 571.073 euros y un acuerdo de liquidación de 881.368 euros. Sin embargo, la Audiencia Nacional anuló después la sanción y declaró prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria correspondiente al 2010, pero sí mantuvo la que correspondía a los años 11 y 12.

Mourinho recurrió las liquidaciones de estos dos años porque alegó la incorrecta valoración del tribunal económico sobre la tributación relativa a los pagos recibidos por la mediación de su contrato con el Real Madrid. En concreto, alegaba que esos pagos no podían considerarse retribuciones suyas porque no se acreditó que el club pagara a la sociedad Gestifute (la empresa del repreentante Jorge Mendes dedicada a la intermediación entre deportistas y clubes de fútbol) por cuenta suya, sino que fue el Real Madrid quien requirió los servicios de la empresa y pagó por ello.

Pero, ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha rechazado su recurso y le obliga a completar las liquidaciones de 2011 y 2012 al recordar que ni se produjo retención, ni fue declarado rendimiento sujeto por parte de entrenador en esos pagos, por lo que no la incluyó en su declaración de IRPF.

Bayern o Chelsea

Mientras, el futuro profesional de Mourinho aparece, ahora mismo, vinculado a dos clubes. De un lado, suena con insistencia para ocupar el banquillo del Bayern Múnich si se confirma el desplome de los muniqueses para la próxima temporada. Allí incluso aseguran que se llevaría con él, como primer fichaje, al capitán del Valencia José Luis Gayá. Mientras, en el Reino Unido aseguran que es el candidato número uno para reemplazar al decepcionante Pocchetino en el Chelsea, donde regresaría para una tercera etapa en el banquillo. Y también hay pista española: De Jong, Ferland Mendy y Brahim Díaz serían sus objetivos de mercado.